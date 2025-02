Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","shortLead":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","id":"20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"511043ea-6e8b-49b3-a393-3d4aaa7dd107","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","timestamp":"2025. február. 01. 21:15","title":"Trump légicsapásokkal megölette az Iszlám Állam egyik vezetőjét Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254e95ac-352f-4c5a-ac19-432d78f29661","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Miért ugrik fel, és miért nem hatékony, ha vízipisztollyal spricceljük? És el lehet-e egyáltalán téríteni a macskát idegtépő szándékaitól?","shortLead":"Miért ugrik fel, és miért nem hatékony, ha vízipisztollyal spricceljük? És el lehet-e egyáltalán téríteni a macskát...","id":"20250201_macska-konyhapult-asztal-tiltas-viselkedes-neveles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/254e95ac-352f-4c5a-ac19-432d78f29661.jpg","index":0,"item":"8f7e926f-6dd5-4e21-a99d-7956c48cf14f","keywords":null,"link":"/elet/20250201_macska-konyhapult-asztal-tiltas-viselkedes-neveles","timestamp":"2025. február. 01. 06:01","title":"Hogyan lehet letiltani a macskát a konyhapultról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyikük Monoron, másikuk Debrecenben tűnt el. ","shortLead":"Egyikük Monoron, másikuk Debrecenben tűnt el. ","id":"20250201_Ket-16-eves-kislanyt-keresnek-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"9f7176e3-57c9-410f-a053-6461d8bb299d","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Ket-16-eves-kislanyt-keresnek-a-rendorok","timestamp":"2025. február. 01. 11:48","title":"Két 16 éves lányt keresnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki maga értesítette a tűzoltókat. A rendőrség közölte: kivizsgálták az ügyet, és egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre.","shortLead":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki...","id":"20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"8399a9de-a9fd-4a71-9017-80a63b64176c","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 02. 15:54","title":"A rendőrök állítják, csak baleset volt a jogvédők szerint gyanús pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","shortLead":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","id":"20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236.jpg","index":0,"item":"bfe7236f-373d-4e5e-9528-b18d7606eb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","timestamp":"2025. január. 31. 19:50","title":"A BME oktatói márciustól közalkalmazottakból munkavállalókká válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt és hatan megsérültek egy balesetben az M5-ös autópályán, Ócsánál.","shortLead":"Egy ember meghalt és hatan megsérültek egy balesetben az M5-ös autópályán, Ócsánál.","id":"20250201_Baleset-az-M5-oson-egy-ember-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"9e7913dd-cc88-460e-8803-8476b348ad1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Baleset-az-M5-oson-egy-ember-meghalt","timestamp":"2025. február. 01. 09:16","title":"Halálos baleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599b5200-ea8d-4151-a6ed-6c4f5c62e896","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Julie Stewart-Binks időközben már bírósághoz is fordult.","shortLead":"Julie Stewart-Binks időközben már bírósághoz is fordult.","id":"20250201_fox-news-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599b5200-ea8d-4151-a6ed-6c4f5c62e896.jpg","index":0,"item":"66bdb1f2-65c4-427f-8d74-2ef7138949b8","keywords":null,"link":"/elet/20250201_fox-news-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 01. 13:46","title":"Szexuális zaklatással vádolja a médiaóriás egyik főnökét a Fox Sports volt műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]