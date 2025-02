Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald Trump két elnöksége közé szorult hídként.","shortLead":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald...","id":"20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3.jpg","index":0,"item":"f7e05e02-e4d8-4d30-8eb7-a1652ea8f82a","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","timestamp":"2025. február. 01. 15:30","title":"Amerika lelkét akarta megmenteni, lábjegyzet maradt? Joe Biden öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre több határozat szerint alapjog az élhető környezet. Az ítéletek segíthetik az éghajlatváltozás elleni harcot.","shortLead":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre...","id":"20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9.jpg","index":0,"item":"0d1342ca-bf04-475f-96cd-0b629edbc9f8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","timestamp":"2025. február. 01. 18:30","title":"Egyre több a klímavédelmi per a világban, de az ítéletek betartatása sokszor kudarcot vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b59605c-e1a2-4cce-9a43-6712eceaede1","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney és Andre Agassi is ezt játssza, és olyan hangja van, mint amikor valaki felbont egy pezsgősüveget. Bemutatjuk pickleballt.","shortLead":"Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney és Andre Agassi is ezt játssza, és olyan hangja van, mint amikor valaki...","id":"20250202_pickleball-tenisz-taylor-swift-leonardo-dicaprio-george-clooney-andre-agassi-mcenroe-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b59605c-e1a2-4cce-9a43-6712eceaede1.jpg","index":0,"item":"057ecff0-674d-4808-8d71-b3c6c7178e84","keywords":null,"link":"/sport/20250202_pickleball-tenisz-taylor-swift-leonardo-dicaprio-george-clooney-andre-agassi-mcenroe-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 02. 11:00","title":"Erre az új őrületre van rápörögve fél Hollywood, de Magyarországon is egyre népszerűbb a tenisz trónkövetelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak Orbánnak, de Elon Musknak is beszólt, végül megjegyezte: fontos az is, mi lesz Orbán után.","shortLead":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak...","id":"20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d.jpg","index":0,"item":"7b63e476-2657-4051-86c1-d053ae082fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","timestamp":"2025. február. 02. 16:20","title":"Gyurcsány már koalíciós kormányt vizionál és március 15-én meg is alapozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök már nagyon izgul.","shortLead":"A magyar miniszterelnök már nagyon izgul.","id":"20250203_orban-afd-elnok-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9.jpg","index":0,"item":"bcb5e1eb-0d74-4ee3-ad1a-6ff8f23e7dbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_orban-afd-elnok-budapest","timestamp":"2025. február. 03. 10:39","title":"Orbán meghívására Budapestre jön az AfD vezetője, hogy együtt újra ledöntsék a berlini falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is lekapcsoltak a hatóságok.","shortLead":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is...","id":"20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8.jpg","index":0,"item":"44ec431d-4e72-42cf-9ee8-fe210da101f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","timestamp":"2025. február. 01. 14:24","title":"Rekordbüntetést kaptak tavaly a teher- és személyszállító autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Alig érezhetően nőtt csak a magyar gazdaság a frissen kiadott 2024-es adatok szerint; Orbán Viktor az Emirátusokban ígéri, hogy minden rendben lesz Mini-Dubajjal; totális káoszt hozott a techszektorban az új kínai MI-modell. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Alig érezhetően nőtt csak a magyar gazdaság a frissen kiadott 2024-es adatok szerint; Orbán Viktor az Emirátusokban...","id":"20250202_Es-akkor-ner-minidubaj-gdp-novekedes-deepseek-tech-inflacio-szuletes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"65762fcc-abc3-4579-b1d1-ad939bb52fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Es-akkor-ner-minidubaj-gdp-novekedes-deepseek-tech-inflacio-szuletes-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 07:00","title":"És akkor a NER a Mini-Dubaj tornyát tolná az egekbe, ha már a GDP-t nem képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]