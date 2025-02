Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kerala üdülőhely, ahol a magyar miniszterelnök a múlt hónapban pihent, bombafenyegetést kapott, állítólag Lengyelországból, de hamar kiderült, hogy csak kamu.","shortLead":"Kerala üdülőhely, ahol a magyar miniszterelnök a múlt hónapban pihent, bombafenyegetést kapott, állítólag...","id":"20250203_Bombafenyegetest-kapott-Orban-indiai-luxusszallodaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8.jpg","index":0,"item":"7a78f291-b5fe-47c0-a652-a068b789e3a0","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Bombafenyegetest-kapott-Orban-indiai-luxusszallodaja","timestamp":"2025. február. 03. 21:46","title":"Bombafenyegetést kapott Orbán indiai luxusszállodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c259c5-9766-41e1-9aec-8b323aead7ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rákellenes Világnap alkalmából a walesi hercegné azt írta a kép mellé: „Ne felejtsd el ápolni mindazt, ami a betegségen túl van.”","shortLead":"A Rákellenes Világnap alkalmából a walesi hercegné azt írta a kép mellé: „Ne felejtsd el ápolni mindazt, ami...","id":"20250204_katalin-hercegne-rakellenes-vilagnap-lajos-herceg-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04c259c5-9766-41e1-9aec-8b323aead7ba.jpg","index":0,"item":"52f37dda-6bc7-4c7a-8138-7ce58679bc3b","keywords":null,"link":"/elet/20250204_katalin-hercegne-rakellenes-vilagnap-lajos-herceg-foto","timestamp":"2025. február. 04. 08:57","title":"Katalin hercegné legújabb fotóját a 6 éves Lajos herceg készítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is a közelben voltak.","shortLead":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is...","id":"20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115.jpg","index":0,"item":"2997e539-4bab-4b2f-9cd8-55ed4c5b5bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","timestamp":"2025. február. 03. 09:03","title":"Videón, ahogy turisták előtt felborul egy jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8.jpg","index":0,"item":"032afefd-b11c-48b2-b594-8eba81813909","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 03. 16:00","title":"Móricz Dániel, Hold Alapkezelő: 2025-ben jöhet gazdasági lassulás, fellendülés, de ideális, úgynevezett soft landing is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","id":"20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618.jpg","index":0,"item":"6ec594c5-2f87-4814-b96f-7db145b6ed5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","timestamp":"2025. február. 03. 06:41","title":"Magyarországon a 700 kilométeres hatótávú új elektromos BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","shortLead":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","id":"20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"dd976f78-d73d-4064-9d36-1021edbe55a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","timestamp":"2025. február. 03. 20:59","title":"Áder János húga fellebbez a döntés ellen, amely megszüntette Gy. Németh Erzsébet rágalmazási ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez csak a jéghegy csúcsa – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki a kegyelembotrány egyéves évfordulóján szállt bele a miniszterelnökbe és a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerébe.","shortLead":"De ez csak a jéghegy csúcsa – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki a kegyelembotrány egyéves évfordulóján szállt bele...","id":"20250202_Magyar-Peter-tiz-okot-sorolt-fel-ami-miatt-szerinte-2026-ban-nyugdijazzak-a-szavazok-Orbant-es-rendszeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc.jpg","index":0,"item":"526cffb3-f305-483d-a307-856ed110a6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Magyar-Peter-tiz-okot-sorolt-fel-ami-miatt-szerinte-2026-ban-nyugdijazzak-a-szavazok-Orbant-es-rendszeret","timestamp":"2025. február. 02. 15:17","title":"Magyar Péter tíz okot sorolt fel, ami miatt szerinte 2026-ban nyugdíjazzák a szavazók Orbánt és rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","shortLead":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","id":"20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2.jpg","index":0,"item":"16bb5670-138e-4423-86bc-38dfec53fc22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","timestamp":"2025. február. 03. 17:50","title":"A rossz nemzetközi hangulat a pesti tőzsdét sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]