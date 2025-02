Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2e5c7b3-73a2-4d10-a251-62a6b794dd72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A polgári perben az írót szexuális zaklatással, a feleségét „beszervezéssel” vádolja.","shortLead":"A polgári perben az írót szexuális zaklatással, a feleségét „beszervezéssel” vádolja.","id":"20250204_neil-gaiman-amanda-palmer-szexualis-eroszak-bebiszitter-polgari-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2e5c7b3-73a2-4d10-a251-62a6b794dd72.jpg","index":0,"item":"bc888382-9faf-4896-9e90-a38e45af41b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_neil-gaiman-amanda-palmer-szexualis-eroszak-bebiszitter-polgari-per","timestamp":"2025. február. 04. 14:44","title":"Beperelte Neil Gaimant és Amanda Palmert a volt bébiszitterük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért hívják utcára a bírákat, a bírósági dolgozókat és mindenkit, aki fontosnak tartja az ügyet. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi...","id":"20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87.jpg","index":0,"item":"5cd6c3d8-cfc1-48e5-b29c-9f8ca0dbd936","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","timestamp":"2025. február. 05. 14:01","title":"A Parlamenttől az Igazságügyi Minisztériumig vonulnak első tüntetésükön a magyar bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges intelligencia, az OmniHuman.","shortLead":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges...","id":"20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590.jpg","index":0,"item":"6927d7c2-8605-4815-87b1-b6d9a2ec34eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","timestamp":"2025. február. 05. 17:03","title":"Elképesztő videókat készít az új kínai mesterséges intelligencia, mutatjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és a férfiak, ám egy bizonyos korosztályban felborul ez az egyensúly.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és...","id":"20250204_nok-ferfiak-beszed-mennyisege-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd.jpg","index":0,"item":"4ff14bf2-03ac-4d07-8d8b-786ed6c8c781","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_nok-ferfiak-beszed-mennyisege-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 04. 20:03","title":"Új vizsgálat bizonyítja: a nők többet beszélnek, mint a férfiak – de nem mindig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma Magyarországon a kockázati tőkebefektetések, és mire figyeljünk, ha befektetőt keresünk?","shortLead":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma...","id":"20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738.jpg","index":0,"item":"4a16ecba-5e4c-49c1-9765-a24f378377f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 14:00","title":"Oszkó Péter: Nincs olyan cég, amelyik az első ötletével sikeres lesz, mert huszonötször át kell írni a terveket – Mérlegen podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia fővárosban ismerkedtünk meg testközelből, ahol az 1959-es DS Ballons feltámasztott új változatát is meglestük.","shortLead":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia...","id":"20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac.jpg","index":0,"item":"b18a7e37-5f48-411b-be48-e779aabfca97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","timestamp":"2025. február. 05. 07:59","title":"Nyakfűtéssel hódít az új francia luxusautó: megnéztük a DS N°8 szedánt és a gömbökön gördülő ikonikus elődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6daad53a-a324-4f6e-a395-db4c01c0b7b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb vállalatot indított el az a magántőkealap, amely néhány nappal az állam és az arab befektető közötti szerződés megkötése előtt került birtokon belülre a Rákosrendező környéki 85 hektáron.","shortLead":"Újabb vállalatot indított el az a magántőkealap, amely néhány nappal az állam és az arab befektető közötti szerződés...","id":"20250205_Mini-Dubaj-Newfield-Invest-Progressus-Magantokealap-Grand-Budapest-Garancsi-Istvan-Habony-Arpad-Halko-Gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6daad53a-a324-4f6e-a395-db4c01c0b7b4.jpg","index":0,"item":"dae18216-8f2b-449b-aa09-dfb49a084354","keywords":null,"link":"/360/20250205_Mini-Dubaj-Newfield-Invest-Progressus-Magantokealap-Grand-Budapest-Garancsi-Istvan-Habony-Arpad-Halko-Gabriella","timestamp":"2025. február. 05. 16:50","title":"Újabb céggel támadnak Mini-Dubaj haszonlesői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]