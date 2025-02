Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan a nyugdíjasoknak is érkezik a vidéki otthonfelújítási program.","shortLead":"Hamarosan a nyugdíjasoknak is érkezik a vidéki otthonfelújítási program.","id":"20250204_Holnap-csak-jo-hirek-lesznek-a-kormanyulesen-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"704a0bd5-65b4-420c-8047-41cb5a167f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Holnap-csak-jo-hirek-lesznek-a-kormanyulesen-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 04. 17:18","title":"Orbán: Holnap csak jó hírek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es, 6-os előnye megmarad, de kissé változik a Nyugati és a Boráros tér közötti szakasz közlekedési rendje.","shortLead":"A 4-es, 6-os előnye megmarad, de kissé változik a Nyugati és a Boráros tér közötti szakasz közlekedési rendje.","id":"20250204_nagykorut-bringasztrada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c.jpg","index":0,"item":"3a1a4c05-d1e9-44bd-8a13-4f6d4250e5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_nagykorut-bringasztrada","timestamp":"2025. február. 04. 12:33","title":"Jön a nagykörúti bringasztráda – teljesen átalakul az egyik legforgalmasabb fővárosi szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Asszad rendszerét elsősorban Irán támogatta a Közel-Keleten, a bukása után hatalomra került új rendszer vezérének első külföldi útja Szaúd-Arábiába vezetett.","shortLead":"Asszad rendszerét elsősorban Irán támogatta a Közel-Keleten, a bukása után hatalomra került új rendszer vezérének első...","id":"20250205_Szaud-Arabiara-csereli-Irant-Sziria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"f367387a-f63e-4454-8907-5cdc6b58c089","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Szaud-Arabiara-csereli-Irant-Sziria","timestamp":"2025. február. 05. 10:48","title":"Szaúd-Arábiára cseréli Iránt Szíria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f129003-c6b0-47c7-9e56-2bc0ed82d8fc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jelentősen megdobhatja a havi számlákat, ha egész éjszaka feltekerve hagyjuk a fűtést, de a gazdasági szemponton kívül számos egészségügyi előnye is van, ha hidegebb szobában alszunk.","shortLead":"Jelentősen megdobhatja a havi számlákat, ha egész éjszaka feltekerve hagyjuk a fűtést, de a gazdasági szemponton kívül...","id":"20250206_alvas-hidegben-elonyok-idealis-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f129003-c6b0-47c7-9e56-2bc0ed82d8fc.jpg","index":0,"item":"57e02443-9358-406f-a6ae-eb2f894944fa","keywords":null,"link":"/elet/20250206_alvas-hidegben-elonyok-idealis-homerseklet","timestamp":"2025. február. 06. 05:01","title":"Nagyon meg fogja hálálni a szervezete, ha hidegebb szobában alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások megszüntetéséről is döntött.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások...","id":"20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8.jpg","index":0,"item":"065c23ea-dd95-4af9-918c-713e83197b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","timestamp":"2025. február. 05. 06:12","title":"Trump az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából is kiléptette az USA-t, és az UNESCO-tagságot is felülvizsgáltatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump 10%-os vámot helyezett kilátásba, ami háromszoros növekedést vetít előre. Így Orbán gyorsan szembesülhet azzal, hogy kicsiny és nyílt gazdasága számára sokat nem számít a személyes kapcsolat, ha kereskedelmi háború robban ki az USA-val.","shortLead":"Trump 10%-os vámot helyezett kilátásba, ami háromszoros növekedést vetít előre. Így Orbán gyorsan szembesülhet azzal...","id":"20250205_trump-orban-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"5a027766-8bea-4f61-a871-cd4e87a90816","keywords":null,"link":"/360/20250205_trump-orban-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 05. 07:30","title":"Trump ide vagy oda, Orbán imádkozhat a gazdaságért, ha jönnek az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar Pétert kritizálja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar...","id":"20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893.jpg","index":0,"item":"24b47c7e-09d2-4c5d-88b6-3d4038bd4b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","timestamp":"2025. február. 05. 08:15","title":"Orbán Balázs értékelte az ország helyzetét, és arra jutott, minden a 2010 előtti kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan Új-Zélandra utazik az újabb kalandra.","shortLead":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan...","id":"20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f.jpg","index":0,"item":"0adc8b82-19ec-4171-8985-2b5df42d260b","keywords":null,"link":"/sport/20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","timestamp":"2025. február. 04. 16:40","title":"Afrika után Új-Zélandon is keresztül fut a brit ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]