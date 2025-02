Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik, mint nyugati „osztály”-társaiknak. A tények mást mutatnak.","shortLead":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik...","id":"20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"c68d8e09-58a4-43fd-8efe-54586ea608d9","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 07. 11:26","title":"Orbán szerint erős és széles: megnéztük, milyen állapotban van valójában a magyar középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt elég, hogy saját hátsó udvarában egy csöppnyi parkot felépítsen.","shortLead":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt...","id":"20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"90059fe9-f146-4ea6-8b97-994939f6ab78","keywords":null,"link":"/360/20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","timestamp":"2025. február. 06. 14:10","title":"Mini-Dubaj: Most van bajban Karácsony!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felmérés szerint abban nagy az egyetértés, hogy a miniszterelnöknek saját pénzből kell fizetnie a nyaralását.","shortLead":"A felmérés szerint abban nagy az egyetértés, hogy a miniszterelnöknek saját pénzből kell fizetnie a nyaralását.","id":"20250207_publicus-luxusnyaralas-orban-indiai-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"0aae741e-1c0a-4ea2-a3d9-8d95bd49ed45","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_publicus-luxusnyaralas-orban-indiai-nyaralas","timestamp":"2025. február. 07. 06:55","title":"Publicus: Az emberek 63 százaléka luxusnyaralásnak tartja Orbán indiai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ea9787-4141-4fda-974c-bcc677664d9f","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Simicska Lajos 2015. február 6-án még vissza tudta verni Orbán Viktor támadását: amikor a miniszterelnök köre puccsal próbálta kihúzni a lepedőt a kegyvesztetté vált egykori barát médiabirodalma alól, egy viharos napot követően a Magyar Nemzet továbbra is megjelent, a munkatársak a korábbinál sokkal függetlenebb körülmények között dolgozhattak. A 2018 tavaszi országgyűlési választásokon azonban a Fidesz újabb kétharmados győzelmet szerzett, mire másnap Simicska bedobta a törölközőt és bejelentette, megszünteti a lapot. Ennek az április 10-i napnak a történetét örökítette meg a lap akkori fotósa, Balogh Dávid, aki sorozatáért a rákövetkező évben a Magyar Sajtófotó Pályázaton képriport kategóriában a második helyezett lett. A következő évben a kormánypárti Magyar Idők című lap vette át a Magyar Nemzet nevét.","shortLead":"Simicska Lajos 2015. február 6-án még vissza tudta verni Orbán Viktor támadását: amikor a miniszterelnök köre puccsal...","id":"20250206_A-Magyar-Nemzet-utolso-napja-nagyitas-fotogaleria-Balogh-David-aprilis-10-Simicska-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ea9787-4141-4fda-974c-bcc677664d9f.jpg","index":0,"item":"e863c36d-03bc-45b0-b50e-ccba7be24361","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250206_A-Magyar-Nemzet-utolso-napja-nagyitas-fotogaleria-Balogh-David-aprilis-10-Simicska-Lajos","timestamp":"2025. február. 06. 16:02","title":"Később bekövetkezett, ami a G-Napon még elmaradt - ez volt a Magyar Nemzet utolsó napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1241be6f-88af-458d-b40a-e3300562ec6d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem volt hiány az üveges tekintetű kitömött állatokból, falra szegezett agancsokból, pálinkából és mindenféle fegyvereket lóbáló gyerekekből a 31. fegyver-, horgász és vadászkiállításon a Hungexpón. A hely, ahol a leggazdagabb magyar, a szintén vadász Mészáros Lőrinc együtt nevet Semjén Zsolttal, a háttérben pedig Kovács Zoltán és Bayer Zsolt ciripel. ","shortLead":"Nem volt hiány az üveges tekintetű kitömött állatokból, falra szegezett agancsokból, pálinkából és mindenféle...","id":"20250206_Fehova-vadaszati-kiallitas-2025-galeria-Bayer-Semjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1241be6f-88af-458d-b40a-e3300562ec6d.jpg","index":0,"item":"04e49848-2371-4a9c-8ddb-8e3afa407378","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Fehova-vadaszati-kiallitas-2025-galeria-Bayer-Semjen","timestamp":"2025. február. 06. 17:16","title":"Kitömött állatok és kitömött NER-vadászok – képeken Semjén, Mészáros, Bayer és a gidák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori Bástya mozi épületében talál otthonra.","shortLead":"Az egykori Bástya mozi épületében talál otthonra.","id":"20250207_maganszinhaz-bastya-szinhaz-megnyito-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a.jpg","index":0,"item":"3b0c2adb-8264-4ef2-b6c6-5c1a63b0cc66","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_maganszinhaz-bastya-szinhaz-megnyito-budapest","timestamp":"2025. február. 07. 14:47","title":"Új magánszínház nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb66b1-b3e1-431c-b9a6-6482872d14b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden bírónak és igazságügyi alkalmazottnak alkotmányos lehetősége a demonstráción való részvétel, emiatt senkit hátrány nem érhet – figyelmeztet az OBT.","shortLead":"Minden bírónak és igazságügyi alkalmazottnak alkotmányos lehetősége a demonstráción való részvétel, emiatt senkit...","id":"20250207_orszagos-biroi-tanacs-birak-tuntetes-listazas-bayer-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90eb66b1-b3e1-431c-b9a6-6482872d14b1.jpg","index":0,"item":"2b767c68-2bde-4184-9a6f-2a9553a23453","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_orszagos-biroi-tanacs-birak-tuntetes-listazas-bayer-zsolt","timestamp":"2025. február. 07. 17:13","title":"Nem csak elfogadhatatlan, jogellenes is a bírák listázása az Országos Bírói Tanács szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":" Borbély Ede","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős kihívások elé állítja a globális dekarbonizációs törekvéseket. Viszont Európának ez inkább lehetőséget rejt, amit mielőbb fel kellene ismerni – hívja fel a figyelmet energetikai szakértő szerzőnk, Borbély Ede. Vélemény.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős...","id":"20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"637e29c9-fb9d-4e30-8dfd-552658906f95","keywords":null,"link":"/360/20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","timestamp":"2025. február. 07. 14:50","title":"Klímapolitikai sokkot okozott Trump, de ebből hasznot húzhat az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]