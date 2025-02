Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik megállapodás. Most a kormánypárt kivonult, a többiek megszavazták: új pályázatokat kell kiírni. ","shortLead":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik...","id":"20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142.jpg","index":0,"item":"1065883d-bbe6-48aa-88a6-6c37b0ffe577","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","timestamp":"2025. február. 07. 16:49","title":"Megegyeztek a fővárosi cégek igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagjainak ügyében, a Fidesz kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Flottát bővítene, és az egész világra kiterjesztené járathálózatát a magyar állam gépével repülő kínai hátterű cég.","shortLead":"Flottát bővítene, és az egész világra kiterjesztené járathálózatát a magyar állam gépével repülő kínai hátterű cég.","id":"20250207_hungary-airlines-hongkong-budapest-jarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"2677697d-cf73-4700-a7e4-9a19ccdee641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_hungary-airlines-hongkong-budapest-jarat","timestamp":"2025. február. 07. 19:37","title":"Hongkong és Budapest között indít áruszállító járatot a Hungary Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bfd024-a273-40ee-b029-24bd8028bee9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Január 15-én észleltek repedéseket az 5-ös reaktorblokk munkagödrének falában, január 30-án történt az omlás. Az OAH az érintett részeken azonnal leállíttatott minden munkát, az építkezést ott nem lehet folytatni, amíg a falat meg nem erősítik.","shortLead":"Január 15-én észleltek repedéseket az 5-ös reaktorblokk munkagödrének falában, január 30-án történt az omlás. Az OAH...","id":"20250207_paks-II-munkagodor-beomlas-orszagos-atomenergia-hivatal-munkalatok-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10bfd024-a273-40ee-b029-24bd8028bee9.jpg","index":0,"item":"8f4b67c2-b9a0-43b7-8e5f-103ac12e4f14","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_paks-II-munkagodor-beomlas-orszagos-atomenergia-hivatal-munkalatok-leallitas","timestamp":"2025. február. 07. 15:29","title":"Beomlott a Paks II. munkagödre, azonnal leállíttatták az építkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71044838-3505-48d1-a619-e1bebf01087b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóval olcsóbban jutott hosszú lejáratú hitelhez Horvátország, mint Magyarország. A február 4-én kétmilliárd euró értékben kibocsátott, 2037-ben lejáró állampapírok éves kamatozása 3,25 százalék.","shortLead":"Jóval olcsóbban jutott hosszú lejáratú hitelhez Horvátország, mint Magyarország. A február 4-én kétmilliárd euró...","id":"20250207_Horvat-horvatorszag-hitel-Magyarorszag-euro-devizakotveny-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71044838-3505-48d1-a619-e1bebf01087b.jpg","index":0,"item":"0010588f-b96e-4b87-a7ea-eeaa01d561f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_Horvat-horvatorszag-hitel-Magyarorszag-euro-devizakotveny-kamat","timestamp":"2025. február. 07. 15:48","title":"Horvátország sokkal olcsóbban kapott hitelt, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hogy milyen mélységben, azt még vizsgálja az olasz geofizikai intézet.","shortLead":"Hogy milyen mélységben, azt még vizsgálja az olasz geofizikai intézet.","id":"20250207_olaszorszag_foldrenges_szantorini_calabria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969.jpg","index":0,"item":"cb4e1e15-bf48-417b-a3d7-ef81168fc65b","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_olaszorszag_foldrenges_szantorini_calabria","timestamp":"2025. február. 07. 17:09","title":"4,8-es erősségű földrengés történt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A korábbi számításokkal ellentétben valamivel nagyobb az esély arra, hogy a 2024 YR4 nevű aszteroida a Földnek ütközik. Pánikolni azonban felesleges.","shortLead":"A korábbi számításokkal ellentétben valamivel nagyobb az esély arra, hogy a 2024 YR4 nevű aszteroida a Földnek ütközik...","id":"20250207_nasa-fold-aszteroida-2024-yr4-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"2c2ced31-e9e6-4f34-860c-f1aaedccc696","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_nasa-fold-aszteroida-2024-yr4-utkozes","timestamp":"2025. február. 07. 18:03","title":"Átszámolta a NASA, nőtt az esélye, hogy 2032-ben aszteroida találja el a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in Tiborcz-land! Egy valakit mégis be tud küldeni a Direkt36 rejtett kamerás felvételeket készíteni.” De hogyan? Vélemény.","shortLead":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in...","id":"20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"2a9618dc-e420-4caf-a29f-2c99d4238efc","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","timestamp":"2025. február. 08. 16:24","title":"Parászka Boróka a Direkt36 filmjéről: A rendszer leleplezi magát, és akkorát esik pofára, mint a nagykabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842f3fdb-ac9e-4193-bebd-1ffe43366bfe","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Nácik, akik máshogy öltözködnek? Globális hálózat vagy szubkultúra? Terroristák, akik ártatlan emberekre vadásznak? Mi az antifasiszta mozgalom, és miért hallunk egyre többet róluk az utóbbi években?","shortLead":"Nácik, akik máshogy öltözködnek? Globális hálózat vagy szubkultúra? Terroristák, akik ártatlan emberekre vadásznak? Mi...","id":"20250207_antifak-antifasizmus-kommunizmus-20-szazad-manapsag-szelsojobb-kitores-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/842f3fdb-ac9e-4193-bebd-1ffe43366bfe.jpg","index":0,"item":"6fbb2342-bf7b-4e83-8f87-3fc8f3c8ed2f","keywords":null,"link":"/360/20250207_antifak-antifasizmus-kommunizmus-20-szazad-manapsag-szelsojobb-kitores-napja","timestamp":"2025. február. 07. 14:09","title":"Miattuk izzítják a rendőrdrónokat Budapesten, de kik valójában az antifák, és miért hallunk annyit róluk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]