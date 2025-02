Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bükki Nemzeti Park minden medvével kapcsolatos bejelentést helyszínel.","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park minden medvével kapcsolatos bejelentést helyszínel.","id":"20250210_medve-ozd-nemzeti-park-nem-talaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2071ee16-e66a-4a34-afe7-766453f22f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_medve-ozd-nemzeti-park-nem-talaltak","timestamp":"2025. február. 10. 19:46","title":"Nem találták nyomát a medvének, ami elől állítólag vadászok menekültek Ózdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2552cd6c-3b20-4627-8f13-fe85f3cd229e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a hosszú élet öt alappillére? Kreatint csak a testépítők fogyaszthatnak? Min múlik, hogy 65 vagy 85 évig élünk? Mi történik, ha nem fogyasztunk bizonyos vitaminokat?","shortLead":"Mi a hosszú élet öt alappillére? Kreatint csak a testépítők fogyaszthatnak? Min múlik, hogy 65 vagy 85 évig élünk? Mi...","id":"20250211_etrend-kiegeszitok-szedese-ajanlott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2552cd6c-3b20-4627-8f13-fe85f3cd229e.jpg","index":0,"item":"67ab87a4-e321-4cc4-8e5e-f01781d95f5c","keywords":null,"link":"/elet/20250211_etrend-kiegeszitok-szedese-ajanlott","timestamp":"2025. február. 11. 04:31","title":"Ezt a négy étrend-kiegészítőt szedi az orvos, aki az egészséges öregedést kutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69954d4d-ba7b-4307-a4be-2c64b42214d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hiába lenne uniós elvárás, a hulladékkoncesszió nem támogatja, hogy többutas palackokból lássuk el magunkat innivalóval. Nem csoda, hogy a hazai boltláncok közül többen is dobták az ilyen árukat, pedig jóval fenntarthatóbb lenne.","shortLead":"Hiába lenne uniós elvárás, a hulladékkoncesszió nem támogatja, hogy többutas palackokból lássuk el magunkat...","id":"20250210_pet-palack-palackvisszavaltas-fenntarthatosag-egyutas-tobbutas-palackok-hulladekkoncesszio-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69954d4d-ba7b-4307-a4be-2c64b42214d4.jpg","index":0,"item":"e906bfc3-238e-4a15-924a-14a07a76f4e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_pet-palack-palackvisszavaltas-fenntarthatosag-egyutas-tobbutas-palackok-hulladekkoncesszio-mohu","timestamp":"2025. február. 10. 08:29","title":"Hiába küzdünk a visszaváltó automatákkal, a Mohu sokkal fenntarthatóbban is működtethetné az italospalackok rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","shortLead":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","id":"20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33.jpg","index":0,"item":"b2bcb11b-87e7-4d93-ba8c-2eacfe846cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","timestamp":"2025. február. 10. 12:37","title":"Ellopták az M1 YouTube-csatornáját, a platform már le is tiltotta azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","shortLead":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","id":"20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f.jpg","index":0,"item":"d7c87509-d3dc-4022-8489-60ef28760b3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","timestamp":"2025. február. 11. 11:13","title":"Kevesebb az Erasmus-diák, ez pedig lefelé húzza a budapesti albérletárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","shortLead":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","id":"20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"f16d3676-bf56-4ac5-a4be-4de018a2808b","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"Karácsony: Beruházót keres a főváros Rákosrendezőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","shortLead":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","id":"20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"dc4aceae-afc3-4ec5-9ae6-34d9e1866e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","timestamp":"2025. február. 10. 19:29","title":"Hiába vétózott a győri polgármester, a Fidesz megszavazta a fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]