[{"available":true,"c_guid":"f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint az egész ügy sok hűhó volt semmiért.","shortLead":"Az énekes szerint az egész ügy sok hűhó volt semmiért.","id":"20250214_delhusa-gjon-kozokirat-hamisitas-gyanuja-rendorseg-eljaras-bocsanatkeres-szabalytalan-parkolas-kreiter-sas-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573.jpg","index":0,"item":"68446dde-a44a-4b5b-b279-c28a3e03a6c2","keywords":null,"link":"/elet/20250214_delhusa-gjon-kozokirat-hamisitas-gyanuja-rendorseg-eljaras-bocsanatkeres-szabalytalan-parkolas-kreiter-sas-mate","timestamp":"2025. február. 14. 15:04","title":"Delhusa Gjon azt mondja, elnézést kért tőle a hatóság, miután megszűnt a rendőrigazolványa ügyében indított eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86c5c75-ed9a-4960-abcc-7067efda83ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A mexikói elnök szerint a Google tévesen követi Donald Trump amerikai elnök rendeletét a névváltoztatásról.","shortLead":"A mexikói elnök szerint a Google tévesen követi Donald Trump amerikai elnök rendeletét a névváltoztatásról.","id":"20250214_mexiko-per-google-mexikoi-obol-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b86c5c75-ed9a-4960-abcc-7067efda83ef.jpg","index":0,"item":"7b58763c-2ce5-4997-a6f2-dc2f0ca2327b","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_mexiko-per-google-mexikoi-obol-atnevezes","timestamp":"2025. február. 14. 08:03","title":"Mexikó pert fontolgat a Google ellen a Mexikói-öböl átnevezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87c85e7-3f9c-425f-82e0-aeb40ec65dea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséje, hogy bár a bálna bekapta, fizikailag már képtelen lett volna lenyelni őt. ","shortLead":"Szerencséje, hogy bár a bálna bekapta, fizikailag már képtelen lett volna lenyelni őt. ","id":"20250215_kajakos-balna-patagonia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e87c85e7-3f9c-425f-82e0-aeb40ec65dea.jpg","index":0,"item":"ce2468d2-f3e0-4bd5-a5c1-19c1c223cce6","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kajakos-balna-patagonia","timestamp":"2025. február. 15. 10:52","title":"„Éreztem, hogy egy nyálkás anyag súrolja az arcom” – megszólalt a fiú, akit egészben kapott be egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ac424-2ef1-438d-add6-10a530664d16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átalakított autókban vitték át az aranyat a határon, az ékszereket, tömböket, érméket aztán Németországban adták el.","shortLead":"Átalakított autókban vitték át az aranyat a határon, az ékszereket, tömböket, érméket aztán Németországban adták el.","id":"20250214_het-tonna-arany-csempesz-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ac424-2ef1-438d-add6-10a530664d16.jpg","index":0,"item":"cbc92e39-612a-4678-afdf-a0bf01ed67c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_het-tonna-arany-csempesz-svajc","timestamp":"2025. február. 14. 06:50","title":"Hét tonna aranyat csempészett egy banda Olaszországból Svájcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter hangolja majd össze egyebek mellett a terület értékesítését követően a vevővel folytatandó tárgyalásokat.","shortLead":"A miniszter hangolja majd össze egyebek mellett a terület értékesítését követően a vevővel folytatandó tárgyalásokat.","id":"20250214_lazar-janos-rakosrendezo-kormanyzati-feladatok-fovaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"85d5e4c4-f99d-48aa-892a-11f3699f1f6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_lazar-janos-rakosrendezo-kormanyzati-feladatok-fovaros","timestamp":"2025. február. 14. 21:19","title":"Lázár Jánosra bízta a Rákosrendezővel kapcsolatos feladatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","shortLead":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","id":"20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42.jpg","index":0,"item":"9979821a-d86a-463c-9cab-8368f012ff29","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","timestamp":"2025. február. 14. 09:15","title":"Hiába kérte korábban a rendőrség segítségét a nő, akit zaklatója megkéselt egy budapesti dohányboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt, az influenszertüntetésen, ami miatt őt nem érték olyan durva támadások, mint szervezőtársait, Pottyondy Edinát vagy Osváth Zsoltot – ezekről is beszélt Szabó Márton, a Jólvanezígy Youtube-csatorna Csoki néven ismertté vált tagja a Fülke Extra podcastjában. Az is kiderült, hogy bár a választott tisztségviselők, politikusok ügyeivel kapcsolatban sokszor keményen fogalmaz, az “állampolgárok” véleményalkotásával elfogadóbb, és az sem zavarja, hogy a bicskei áldozatok ügyével induló belpolitikai viharból mára elsősorban Magyar Péter és mozgalma tudott kiépülni. Az egykori erdőmérnök még azt sem zárta ki, hogy újra minisztériumi köztisztviselő legyen. Arról is kérdeztük, mennyiben szánta poénnak, hogy szívesen ringbe szállna Gulyás Gergellyel a Sztárboxban.","shortLead":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt...","id":"20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f.jpg","index":0,"item":"3743da67-93fa-450b-b1e4-7bab0c223bd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","timestamp":"2025. február. 14. 15:00","title":"„Nem lesz örökre Fidesz-kétharmad ebben az országban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]