[{"available":true,"c_guid":"88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi minisztériummal. Ráadásul mindez Trump idején történt. ","shortLead":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi...","id":"20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1.jpg","index":0,"item":"75b86b29-a3ad-488e-b107-7e4e0b237fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","timestamp":"2025. február. 14. 14:18","title":"Kovács Zoltán páros lábbal akart beleszállni a Reutersbe, de a válaszukat biztosan nem teszi ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9531eb2f-f7a5-40d2-a55b-6b746235b18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók írták le először azokat az idegsejteket, amelyek karmesterként irányítják a szervezet immunrendszerét: szólnak a megfelelő sejteknek, ha kell még egy kis segítség a fertőzés leküzdésére, és visszavesznek belőlük, ha már elmúlt a veszély.","shortLead":"Amerikai kutatók írták le először azokat az idegsejteket, amelyek karmesterként irányítják a szervezet immunrendszerét...","id":"20250214_immunrendszer-iranyitasa-gyulladas-agytorzs-idegsejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9531eb2f-f7a5-40d2-a55b-6b746235b18c.jpg","index":0,"item":"0760825c-24b5-4f10-b7d5-34e8517d2f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_immunrendszer-iranyitasa-gyulladas-agytorzs-idegsejt","timestamp":"2025. február. 14. 18:03","title":"Egy titkos sejtcsoportot az agyban szabályozhatja az egész immunrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker Carlson-csúcsra, hiszen félnapos az út és még a Fradi-meccsről is lemaradt.","shortLead":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker...","id":"20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"9bf8efe4-4b48-4983-81a7-9021cd692b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","timestamp":"2025. február. 16. 08:49","title":"Orbán Viktor fáradhatatlan, most Dubajból hazafelé, a repülőn adott interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra jutottak, hogy azok akutan mérgező, egészségügyi problémát okozó és irritáló anyagokat is tartalmaznak.","shortLead":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra...","id":"20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f.jpg","index":0,"item":"03c9d864-913e-49ae-a584-63d4914c4211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","timestamp":"2025. február. 15. 10:03","title":"E-cigarettát szív? Tudjon róla: meglesz a következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb, mint a fővárosi. Egyévi budapesti jövedelemből 4 négyzetméter budapesti használt lakás sem jön ki.","shortLead":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb...","id":"20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d.jpg","index":0,"item":"7c2b60ec-4064-4b74-aba5-fa956bbe4d8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","timestamp":"2025. február. 14. 16:42","title":"Sokkal nagyobb különbségek vannak a lakásárakban, mint a nyers árakból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","shortLead":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","id":"20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"caf6b625-684e-4fae-ae56-61911d22d1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","timestamp":"2025. február. 14. 17:46","title":"Már négyen: most épp az infláció miatt emelik meg a számladíjakat a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna támogatását is, az EU vezető kijelentették, hogy hajlandóak az így rájuk háruló, megnövekedett terheket vállalni.","shortLead":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna...","id":"20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546.jpg","index":0,"item":"8507a89c-bc8e-4ceb-9152-9732ca4c94e0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","timestamp":"2025. február. 14. 15:10","title":"Az EU felveszi a kesztyűt: nem hagyja magára Ukrajnát, „amíg az igazságos, átfogó és tartós béke létre nem jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]