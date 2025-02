Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de az éttermek, pékségek és reggelizők is bajban vannak. Eközben az árak hétről hétre történelmi csúcsot döntenek. ","shortLead":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de...","id":"20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484.jpg","index":0,"item":"6d7df522-aaed-49b5-87db-884b585a2907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 10:00","title":"Súlyosbodik az amerikai tojásválság, a boltok limitálják a kiadható mennyiséget, a pékségek és éttermek is bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián.","shortLead":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni...","id":"20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"9c65042f-ab68-49f3-93f7-96219930b025","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","timestamp":"2025. február. 15. 21:20","title":"Amerika megüzente: Európa nem vehet részt az orosz-ukrán háború béketárgyalásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések” okait is vizsgálják már, de biztos megoldás egyelőre nincs. ","shortLead":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések”...","id":"20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c.jpg","index":0,"item":"c60f1fa0-7df7-48f4-9fe9-36f313bcbaa2","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","timestamp":"2025. február. 16. 13:30","title":"Egyre többen lépnek a fék helyett a gázpedálra. Miért? És mi lehet a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alapvető fordulat állt be a transzatlanti kapcsolatokban, ezt jelzi J. D. Vance amerikai alelnök felszólalása a müncheni Biztonságpolitikai Fórumon. Miként lehet ilyen mértékben Putyin-barát Orbán Viktor? Ha nem cselekszik, Európa csak a macskaasztalnál kap helyet az Ukrajna jövőjét meghatározó tárgyalásokon. A lengyel választásokon meglepetésekre is képes lehet a szélsőjobb. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Alapvető fordulat állt be a transzatlanti kapcsolatokban, ezt jelzi J. D. Vance amerikai alelnök felszólalása...","id":"20250215_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ea53c6ef-bf82-4b4c-8c61-1cead2733b4a","keywords":null,"link":"/360/20250215_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 15. 10:18","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: A Nyugat szétesik, a diktátorok diadalmaskodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetőt elfogták és letartóztatták.","shortLead":"Az elkövetőt elfogták és letartóztatták.","id":"20250216_Meggyilkoltak-egy-ferfit-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"351412b7-8044-4da0-be32-3f7dcf31261f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Meggyilkoltak-egy-ferfit-Szegeden","timestamp":"2025. február. 16. 13:21","title":"Meggyilkoltak egy férfit Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9efe2e-8e7d-4993-92e7-6c517e7099f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már biztosan nincsenek életben.","shortLead":"498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már...","id":"20250215_Ujabb-harom-izraeli-tuszt-engedett-szabadon-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e9efe2e-8e7d-4993-92e7-6c517e7099f9.jpg","index":0,"item":"a55b8304-3fb2-412b-8f89-006e7139ccd6","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Ujabb-harom-izraeli-tuszt-engedett-szabadon-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 15. 11:54","title":"Újabb három izraeli túszt engedett szabadon a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","shortLead":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","id":"20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"e5da904a-63af-459e-ae81-0dbc41242651","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","timestamp":"2025. február. 17. 06:15","title":"Budapesti lakcímet használ Szergej Schneider a Mere rejtélyes tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]