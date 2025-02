Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne Kijev felvétele az Európai Unióba.","shortLead":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne...","id":"20250219_Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f.jpg","index":0,"item":"68ecb9ee-3755-4e5c-a394-d1422fccc1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 13:54","title":"Simicskó István: Ukrajna uniós csatlakozását más országok is ellenzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","shortLead":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","id":"20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"b87a7093-f8dd-430f-8763-834790c0375f","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","timestamp":"2025. február. 18. 13:32","title":"Már Ferenc pápa hétvégi programjait is lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára, miközben Rijádban már mennek a kétoldalú egyeztetések Kijev megkerülésével. Zelenszkij reméli, hogy Kellogg a frontra is kimegy.","shortLead":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára...","id":"20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42.jpg","index":0,"item":"a59fb5ca-f580-4e6a-b07d-40d59dffb44f","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","timestamp":"2025. február. 19. 11:26","title":"Kijev álláspontját monitorozni érkezett Ukrajnába Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","shortLead":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","id":"20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff.jpg","index":0,"item":"60fbe9e5-4edb-46f8-8799-e88ae41f656f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","timestamp":"2025. február. 18. 15:16","title":"A Mol kazah olajat vesz a Barátság-vezetéken keresztül, ami segíthet névleg csökkenteni az orosz függőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály miatt kötelező lett feltüntetni a fejlesztők elérhetőségeit az alkalmazások adatlapján. Aki a határidőig nem lépett, az pórul járt.","shortLead":"A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály miatt kötelező lett feltüntetni a fejlesztők elérhetőségeit...","id":"20250220_apple-app-store-alkalmazasok-eltavolitas-eu-dsa-elerhetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"0e0be88a-2a06-498b-b17d-51ffcba72bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_apple-app-store-alkalmazasok-eltavolitas-eu-dsa-elerhetosegek","timestamp":"2025. február. 20. 09:03","title":"135 000 alkalmazás tűnt el az App Store-ból, egy EU-s jogszabály áll a hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik lapunk friss számában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik...","id":"20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91.jpg","index":0,"item":"d8fe1c84-5f04-4156-abb5-ab1eee310ad6","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 20. 08:00","title":"Hamvay Péter: Egész pályás letámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai szankciók miatt lehet gondban a szerb olajipar.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt lehet gondban a szerb olajipar.","id":"20250219_mol-szerbia-uzemanyag-mennyiseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"fc98dd66-4feb-4dbc-8369-c51df9587dee","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_mol-szerbia-uzemanyag-mennyiseg","timestamp":"2025. február. 19. 20:43","title":"A Mol kész megduplázni a Szerbiába szállított üzemanyag mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László ÁSZ-elnök kezében van, aki Varga jelenlegi párja.","shortLead":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László...","id":"20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"89b41768-2cdf-4ebd-9a92-5fcfbfe80c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","timestamp":"2025. február. 19. 07:56","title":"Az Integritás Hatóság elnöke, akit több bűncselekménnyel is gyanúsítanak, korábban mentelmi jogot szeretett volna magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]