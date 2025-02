Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe, amelyről a túszalkuban szó volt.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe...","id":"20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"d64c2876-2899-4a65-a901-8031dff60566","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","timestamp":"2025. február. 22. 08:38","title":"Átadta a Hamász Izraelnek Shiri Bibasz holttestét, aki helyett elsőre egy azonosítatlan halottat küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia felhasználását oktató kurzusok indulnak kínai egyetemeken a nyugati versenytársakkal versengő, kínai DeepSeek lehetőségeinek kiaknázására, és a tudományos és technológiai innováció fellendítésére.","shortLead":"A mesterséges intelligencia felhasználását oktató kurzusok indulnak kínai egyetemeken a nyugati versenytársakkal...","id":"20250222_kinai-egyetemek-deepseek-kurzusok-oktatas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"ca30c2e4-b1e1-4922-b8d5-26d8b9b168ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_kinai-egyetemek-deepseek-kurzusok-oktatas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 22. 16:03","title":"DeepSeek-kurzus indult több kínai egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen zsírra cserélné az egészségesebb étolajokat. ","shortLead":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen...","id":"20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711.jpg","index":0,"item":"eb57fad8-8b7d-4582-90f5-bfbd9c1743a7","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"Az új egészségvallás a marhafaggyú – kár, hogy a tudomány mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af","c_author":"Stark Tamás ","category":"360","description":"„Mindenkinek van rokona, közeli ismerőse a fronton. Mindenki sirat valakit: családtagot, barátot, munkatársat vagy tanítványt.” A decemberben Ukrajnában megtartott magyar-ukrán történészkonferencia főszervezője, Stark Tamás történész a háború kirobbanásának harmadik évfordulója alkalmából.","shortLead":"„Mindenkinek van rokona, közeli ismerőse a fronton. Mindenki sirat valakit: családtagot, barátot, munkatársat vagy...","id":"20250222_ukrajna-haboru-stark-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af.jpg","index":0,"item":"2e3885a7-c527-4270-91e7-9a5b383ada7a","keywords":null,"link":"/360/20250222_ukrajna-haboru-stark-tamas","timestamp":"2025. február. 22. 08:45","title":"Stark Tamás: Ukrajna három éve harcol azokért az értékekért, amelyeket az Orbán-rendszer könnyelműen felad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","shortLead":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","id":"20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"4ea1d2dd-1485-4b59-ac1b-02327d228c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","timestamp":"2025. február. 23. 15:50","title":"Óriásit esett a Shein nyeresége, egyre rosszabb helyzetben készül a londoni tőzsdére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb1c140-71db-4184-9969-f888c3760b8d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy kicsit melegebb lesz a hétvégén, mint az előző napokban, de a napozóágyat és strandfelszerelést még csak a finn olvasóinknak ajánljuk.","shortLead":"Egy kicsit melegebb lesz a hétvégén, mint az előző napokban, de a napozóágyat és strandfelszerelést még csak a finn...","id":"20250222_idojaras-elorejelzes-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adb1c140-71db-4184-9969-f888c3760b8d.jpg","index":0,"item":"dfde9f1d-e88c-46c5-89d3-04ccef868f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_idojaras-elorejelzes-hungaromet","timestamp":"2025. február. 22. 09:53","title":"Az igazi február: +10 és -15 fok között bármi lehet ma az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","shortLead":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","id":"20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b.jpg","index":0,"item":"2ec94eb4-2535-4d0b-8e14-2ef9e5c86aba","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","timestamp":"2025. február. 23. 21:09","title":"Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, már veseelégtelenség is kialakult nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]