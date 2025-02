Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ce713a0-b27e-4790-b1ef-8135ea8daecc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hónapok óta osztott, droggyanús sárga port találtak nála. ","shortLead":"Hónapok óta osztott, droggyanús sárga port találtak nála. ","id":"20250219_72-eves-drogdilert-fogtak-a-gyongyosi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce713a0-b27e-4790-b1ef-8135ea8daecc.jpg","index":0,"item":"def3f79c-3eca-48ed-aec3-bd20164cf23f","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_72-eves-drogdilert-fogtak-a-gyongyosi-rendorok","timestamp":"2025. február. 19. 12:39","title":"72 éves drogdílert fogtak a gyöngyösi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f6b24c-acca-4e3b-b468-fe1f8e5e190a","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Miben előzte meg a korát, mit kellene tananyagba tenni tőle Az arany ember helyett, miért volt nagy dolog, hogy a fiatal Csehov paródiát írt róla, és hogyan segíthet a fake news felismerésében – erről beszélgettünk Szilágyi Márton irodalomtörténésszel Jókai Mór 200. születésnapja alkalmából.","shortLead":"Miben előzte meg a korát, mit kellene tananyagba tenni tőle Az arany ember helyett, miért volt nagy dolog...","id":"20250218_hvg-jokai-mor-200-konyvei-jelentosege-szilagyi-marton-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f6b24c-acca-4e3b-b468-fe1f8e5e190a.jpg","index":0,"item":"0b3b0c31-c939-4467-b6ee-f5e03b4f2ed8","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-jokai-mor-200-konyvei-jelentosege-szilagyi-marton-interju","timestamp":"2025. február. 18. 12:05","title":"Sokkal több, mint kötelező olvasmány: mit kellene tanítani Jókai Mórtól Az arany ember helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hasi fájdalomra panaszkodó férfit a háziorvoshoz irányították.","shortLead":"A hasi fájdalomra panaszkodó férfit a háziorvoshoz irányították.","id":"20250218_vademeles-korhaz-beteg-elkuldtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95.jpg","index":0,"item":"5139d3aa-ddb7-4a42-ae10-9ccffa92f924","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_vademeles-korhaz-beteg-elkuldtek","timestamp":"2025. február. 18. 11:25","title":"Vádat emeltek a kórházi dolgozók ellen, akik elküldtek egy beteget, és az másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter személyével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, sosem érezte azt, hogy Magyar le akarná őt uralni.","shortLead":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter...","id":"20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"7aa06adb-2e4a-4488-8592-ebaf81f83ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","timestamp":"2025. február. 19. 09:57","title":"A Tisza operatív igazgatója szerint nem tudják teljesen kiszűrni a pártba beszivárgó téglákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak „életben” egy szappanbuburékot. Bár ez nem tűnik nagy durranásnak, de a tudományban ez fontos lehet.","shortLead":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak...","id":"20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af.jpg","index":0,"item":"9c328fbe-b423-40ff-b020-fb8712ce002b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","timestamp":"2025. február. 18. 15:03","title":"Guinness-rekord: 84 percen át lebegtetett egy szappanbuborékot két egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő találkoznak a piacon az örökifjú felnőttekkel, és együtt dollármilliárdokat mozdítanak meg. ","shortLead":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő...","id":"20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4.jpg","index":0,"item":"006048c0-64b2-4174-bf6c-299f07d57fac","keywords":null,"link":"/360/20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","timestamp":"2025. február. 17. 17:00","title":"Plüssmacik kavarhatják fel a befektetési piac jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Návai az egyik első interjúját Andy Vajnával készítette, majd könyvet is írt róla.","shortLead":"Návai az egyik első interjúját Andy Vajnával készítette, majd könyvet is írt róla.","id":"20250218_vajna-timea-navai-aniko-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac.jpg","index":0,"item":"fb407bd8-1179-4afa-9125-8c838f5c2abe","keywords":null,"link":"/elet/20250218_vajna-timea-navai-aniko-bucsu","timestamp":"2025. február. 18. 10:15","title":"„Isten nyugosztaljon, te csodanő” – Vajna Tímea is búcsúzik Návai Anikótól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]