[{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett, hogy nem etikus, még veszélyes is lehet.","shortLead":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett...","id":"20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"e2ca29fb-aa70-4618-88b3-8448db55107a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","timestamp":"2025. február. 28. 18:03","title":"Kínos: a Microsoft MI-je örömmel segít a cég szoftvereinek ellopásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","shortLead":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","id":"20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"56a862e8-7ce7-40d5-a093-06d6056cdd31","keywords":null,"link":"/elet/20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 19:48","title":"Hörgőgörcsrohama volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek született tavaly, mint egy évvel korábban, 2021-hez képest pedig 15 ezerrel zuhant a születésszám. Litkai Gergely össze is állította a Nemzeti Sokasodási Programot (rövidítve NESOP). Igaz, a benzin literenkénti ára lehet, hogy felmenne hétezer forintra, és csak ellenőrzötten lehetne használni bizonyos oldalakat, hogy az ember kétszer is meggondolja, be akar-e oda lépni, de minden magyar asszony SZÉP-kártya-elfogadóhely lenne, illetve az egygyermekesek is kapnának kedvezményeket. Így talán javulna a statisztika. ","shortLead":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek...","id":"20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"4f73e5e9-a0bf-4479-9717-337128f73932","keywords":null,"link":"/360/20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","timestamp":"2025. március. 01. 18:30","title":"Duma Aktuál: Kevés gyerek születik? Legyen kötelező DÁP-belépés a pornóoldalakra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett a munkaideje. Van, aki hetek óta napi 14 órát dolgozik. ","shortLead":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett...","id":"20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99.jpg","index":0,"item":"1539c6d3-5f14-4e84-bef1-18496dded1da","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 14:19","title":"RTL: Életveszélyessé nyilvánították a kazánt a tatabányai kórházban, Győrbe viszik sterilizálni az eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Santa Fe megyei hatóságok toxikológiai vizsgálatot is kértek, hogy kiderüljön, mi okozta a 95 évesen elhunyt színészlegenda és felesége halálát.","shortLead":"A Santa Fe megyei hatóságok toxikológiai vizsgálatot is kértek, hogy kiderüljön, mi okozta a 95 évesen elhunyt...","id":"20250228_gene-hackman-betsy-arakawa-toxikologia-halal-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"cc2b276f-be65-492e-afff-e558e70c0d37","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_gene-hackman-betsy-arakawa-toxikologia-halal-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 28. 17:04","title":"Részben mumifikálódott Gene Hackman és felesége holtteste, mire rájuk találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3460c2b1-4f02-445a-8935-7d0930b8b37c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az óriáscég a rossz gazdasági eredmények miatt szervezi át a vállalatot.","shortLead":"Az óriáscég a rossz gazdasági eredmények miatt szervezi át a vállalatot.","id":"20250301_magnum-jegkrem-onallo-ceg-marka-unliever","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3460c2b1-4f02-445a-8935-7d0930b8b37c.jpg","index":0,"item":"4dfa5928-294f-4316-a307-4070076bceb2","keywords":null,"link":"/360/20250301_magnum-jegkrem-onallo-ceg-marka-unliever","timestamp":"2025. március. 01. 08:30","title":"Önállósul a közkedvelt fagyimárka, miközben több ezres leépítésbe fog az Unilever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]