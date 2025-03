Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"39d50f75-7006-4340-8dd4-8a3f5bb8633d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyönyörű Mercedes 500 E-ért pontosan annyi pénzt kérnek, amennyibe egy új Mercedes-AMG S 63 E Performance kerül.","shortLead":"A gyönyörű Mercedes 500 E-ért pontosan annyi pénzt kérnek, amennyibe egy új Mercedes-AMG S 63 E Performance kerül.","id":"20250303_ennek-a-34-eves-mercinek-az-arabol-kijon-egy-vadonatuj-802-loeros-s-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d50f75-7006-4340-8dd4-8a3f5bb8633d.jpg","index":0,"item":"5b65b992-c704-411e-b94c-b9c90ac1311c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_ennek-a-34-eves-mercinek-az-arabol-kijon-egy-vadonatuj-802-loeros-s-osztaly","timestamp":"2025. március. 03. 06:41","title":"Ennek a 34 éves Mercinek az árából kijön egy vadonatúj 802 lóerős S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan imámnak az elhunytával. A toleranciát hirdető, dúsgazdag filantróp nem a civilizációk közötti harcról, hanem a tudatlanságról beszélt.","shortLead":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan...","id":"20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532.jpg","index":0,"item":"9bf85de8-9dff-4e42-b5e7-4873e362c3f1","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","timestamp":"2025. március. 02. 10:30","title":"„Ha isten megadta nekünk a vagyont, hogy kiváltságosok legyünk, akkor erkölcsi felelősséggel tartozunk a társadalomnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c503b4-f6d4-4a24-abb9-7648e65bfc4f","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Öt Oscart nyert az Anora, az orosz oligarchával dacoló amerikai szexmunkás története. Sean Baker egymaga négy díjat vihet haza. Nyert Tóth László, vagyis Adrien Brody, hoppon maradt Demi Moore és Timothée Chalamet. És akadt néhány tűrhető poén is.","shortLead":"Öt Oscart nyert az Anora, az orosz oligarchával dacoló amerikai szexmunkás története. Sean Baker egymaga négy díjat...","id":"20250303_Oscar-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c503b4-f6d4-4a24-abb9-7648e65bfc4f.jpg","index":0,"item":"27ce68e3-c545-482f-90f8-c6b7c875f4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Oscar-2025","timestamp":"2025. március. 03. 05:23","title":"Oscar, 2025: Jancsó Dávid nem nyert, de Tóth László igen. Tarolt egy kicsi független film, az Anora lenyomta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani a kommunikációt és elősegíteni a valódi megértést – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani...","id":"20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"1d6cc879-ecdf-47a3-81a4-3b1cbbcf490c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","timestamp":"2025. március. 01. 19:15","title":"Két nézőpont egy kávé mellett: Így simíthatók el a konfliktusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése szerint állapota stabil, de a jövőt illetően az orvosok visszafogottak, mert a katolikus egyházfő állapota akár kritikussá is válhat.","shortLead":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése...","id":"20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"d6eb482e-9a56-47c3-a59b-4df6c274170d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:52","title":"Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles új periszkópkamerát felvonultató nagytestvére, a Xiaomi 15 Ultra.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles...","id":"20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed.jpg","index":0,"item":"56ae1a62-cb43-476d-a31e-c4c4339580f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Új csúcsmobilok csúcskamerával: teszten a Leica optikával szerelt Xiaomi 15 és 15 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","shortLead":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"46dffe8e-2fea-4c74-8b7d-10dae1c658b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","timestamp":"2025. március. 03. 10:31","title":"Egy hónapos részleges tűzszünetet javasol Ukrajnában Franciaország és Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap esti Oscar-gáláról. ","shortLead":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap...","id":"20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39.jpg","index":0,"item":"6dfdca8d-01d2-490a-8cbc-3b88ee0905c9","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","timestamp":"2025. március. 03. 06:16","title":"Hogyan lett az Anora az idei Oscar meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]