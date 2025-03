Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c7c25c3a-f8f1-441a-a895-724d0ba70eb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár újabb rakétakísérletekre is sor kerülhet, miután amerikai repülőgéphordozó kötött ki Dél-Koreában.","shortLead":"Akár újabb rakétakísérletekre is sor kerülhet, miután amerikai repülőgéphordozó kötött ki Dél-Koreában.","id":"20250304_eszak-korea-kim-jodzsong-usa-megtorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c25c3a-f8f1-441a-a895-724d0ba70eb0.jpg","index":0,"item":"409fef7e-bc75-4536-b5b4-5d9d79aa0daa","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_eszak-korea-kim-jodzsong-usa-megtorlas","timestamp":"2025. március. 04. 14:05","title":"Kim Dzsongun húga már megtorlással is fenyegeti az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervét a szabad pénzeszközeik központosítására. Közben Karácsony Gergely főpolgármester Luxemburgba készül, hogy pénzt szerezzen a rákosrendezői fejlesztésre.","shortLead":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági...","id":"20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912.jpg","index":0,"item":"1e52a133-9a54-4d76-8e7f-5c9133bace86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","timestamp":"2025. március. 04. 15:17","title":"„Nonszensz, hogy az önkormányzatok a nap végén elutalnák a kassza tartalmát az államnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon egy kézzelfoghatóbb megoldással állt elő a Magyar Telekomot is birtokló Deutsche Telekom. A Magenta AI a telekomos készülékeken fut majd, az operációs rendszerbe hegesztve segíti a felhasználókat különféle élethelyzetekben.","shortLead":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon...","id":"20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f.jpg","index":0,"item":"45097023-ded1-4ab9-8c97-41ef3f68dbf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 17:28","title":"A Telekom előállt az idei legnagyobb újdonságával, a Magenta AI-tól nagyon sokat vár a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","shortLead":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","id":"20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a.jpg","index":0,"item":"c58c448d-ed56-4532-9663-80a197f12e17","keywords":null,"link":"/sport/20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","timestamp":"2025. március. 03. 19:49","title":"Világrekorder harcsát fogott a Dunából egy román horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb lett az egyik billentyűzetes tok is, és van valami, ami nem változott. Pedig lehet, hogy 2025-ben már el kellett volna engedni.","shortLead":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb...","id":"20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534.jpg","index":0,"item":"1ee9507e-b3e1-4518-944e-7d4b00a50a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","timestamp":"2025. március. 04. 17:15","title":"Bejelentést tett az Apple: új sebességre kapcsolt az iPad Air, de fürgébb lett a legolcsóbb táblagép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar kihívásaival, annak terjeszkedésével, ami új gyárak építésével jár. És bizony itt van mit ellesni Ázsiától.","shortLead":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar...","id":"20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121.jpg","index":0,"item":"3f2d4ed1-287b-4502-8ed4-d61253823b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","timestamp":"2025. március. 03. 18:03","title":"Kétszer annyiba kerül, kétszer olyan hosszú ideig tart az USA-ban, mint Tajvanon: mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes átfogalmazni. Már amennyiben előfizet a cég egyik csomagjára.","shortLead":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes...","id":"20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"8fa75910-fb28-44b2-9617-7e397bdb615e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","timestamp":"2025. március. 05. 13:03","title":"Jön a ChatGPT a windowsos Jegyzettömbbe, de csak akkor, ha fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","shortLead":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","id":"20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5.jpg","index":0,"item":"a28343aa-4182-4d36-bd5e-30956d4647c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","timestamp":"2025. március. 04. 08:11","title":"Szolgál és véd: megnéztük a villogós-szirénás legújabb Tesla Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]