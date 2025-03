Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színészt és feleségét február végén találták holtan az otthonukban, de még mindig nem tudni, pontosan mi okozta a házaspár halálát.","shortLead":"A színészt és feleségét február végén találták holtan az otthonukban, de még mindig nem tudni, pontosan mi okozta...","id":"20250306_gene-hackman-betsy-akanawa-uj-elmelet-termesztes-halal-megtort-sziv-szindroma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"b0cc15d4-d685-4bdc-9b3b-cc81a42dda06","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_gene-hackman-betsy-akanawa-uj-elmelet-termesztes-halal-megtort-sziv-szindroma","timestamp":"2025. március. 06. 20:11","title":"Új elmélet látott napvilágot Gene Hackman és felesége halálával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése szerint: 2024 végén 761 ezer alkalmazottat foglalkoztatott az ágazat, egy évvel korábban pedig még mintegy 780 ezret. A leépítések az idén is folytatódnak.","shortLead":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése...","id":"20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"dd2d3ff0-fc03-4d17-a5d1-3467eaaa4c12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","timestamp":"2025. március. 06. 07:21","title":"Közel 20 ezer autóipari munkahely szűnt meg tavaly Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég ellen.","shortLead":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég...","id":"20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6.jpg","index":0,"item":"aaa9d3d3-7b93-4451-bca5-e2707e91e7fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 07. 11:18","title":"A Foodorát a GVH után a fővárosi kormányhivatal is több tízmillióra bírságolta (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec92f6-18b7-493a-a8d3-935b54ed2f16","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Infláció feletti béremelést ad munkatársainak az élelmiszer-kiskereskedelmi lánc. A fizikai dolgozók fizetése jobban nő, mint a szellemieké. ","shortLead":"Infláció feletti béremelést ad munkatársainak az élelmiszer-kiskereskedelmi lánc. A fizikai dolgozók fizetése jobban...","id":"20250307_beremeles-penny-magyarorszag-kiskereskedelmi-dolgozok-kiskereskedelmi-lanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ec92f6-18b7-493a-a8d3-935b54ed2f16.jpg","index":0,"item":"4146617e-cc9c-4fe9-bc76-e29bd960004a","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_beremeles-penny-magyarorszag-kiskereskedelmi-dolgozok-kiskereskedelmi-lanc","timestamp":"2025. március. 07. 13:36","title":"Közel nyolc százalékkal emeli dolgozói bérét a Penny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eac21fa-dd8f-4b04-82b0-be591ce040b4","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"elet","description":"A balatoni mérőpontokon csökkent, a nagy tavak mentén összességében viszont nőtt a biciklisek száma a KSH legújabb kísérleti statisztikája szerint. ","shortLead":"A balatoni mérőpontokon csökkent, a nagy tavak mentén összességében viszont nőtt a biciklisek száma a KSH legújabb...","id":"20250307_ksh-kerekpar-statisztika-balaton-velencei-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1eac21fa-dd8f-4b04-82b0-be591ce040b4.jpg","index":0,"item":"7eeafcb9-7e9c-40f6-9386-33ecdd989844","keywords":null,"link":"/elet/20250307_ksh-kerekpar-statisztika-balaton-velencei-to","timestamp":"2025. március. 07. 05:40","title":"Már ezt is méri a KSH: többet bringáztunk a tavak mentén tavaly nyáron, mint előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket a kórházból.","shortLead":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket...","id":"20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b1f5ee63-9f7e-476a-a53a-1ea637267b1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","timestamp":"2025. március. 06. 12:46","title":"TASZ: Olyan kisbabák rekedtek a kórházakban, akikről nem mondtak le a szüleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De ő csak röhög ezen. Azt is elmondta, miért menekült a családjával Amerikába.","shortLead":"De ő csak röhög ezen. Azt is elmondta, miért menekült a családjával Amerikába.","id":"20250306_Herendi-Gabor-Forbes-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"a6c0b02f-31c8-45f6-9806-f6737b504439","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Herendi-Gabor-Forbes-Futni-mentem","timestamp":"2025. március. 06. 13:35","title":"Herendi Gábor szerint pocskondiázó cunami indult a Futni mentem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás. Már a cég is megszólalt, és elméletileg el is hárította a problémát.","shortLead":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás...","id":"20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"d6b58f69-3419-4ceb-8504-cc77ffd0fddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","timestamp":"2025. március. 07. 11:03","title":"Előfizetett a Spotifyra, mégis reklámokkal találkozik? A hiba nem az ön készülékében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]