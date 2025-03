Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2f1c903-623c-40a3-bf2c-4ba75c709147","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök repülővel ment Franciaországba, az elegáns BMW ott vehette fel.","shortLead":"A miniszterelnök repülővel ment Franciaországba, az elegáns BMW ott vehette fel.","id":"20250306_orban-viktor-bmw-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f1c903-623c-40a3-bf2c-4ba75c709147.jpg","index":0,"item":"7df8ac93-0a86-4ae6-8c39-a6060b7af51d","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-viktor-bmw-franciaorszag","timestamp":"2025. március. 06. 13:34","title":"Orbán Viktor százmilliós páncélozott BMW-t villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75195cd9-9599-4b96-b086-035697e3e30f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai-ukrán tárgyalásokban is bízik. ","shortLead":"Az amerikai-ukrán tárgyalásokban is bízik. ","id":"20250306_A-NATO-fotitkar-optimista-Trump-megerositette-neki-az-elkotelezettseget-a-szovetseg-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75195cd9-9599-4b96-b086-035697e3e30f.jpg","index":0,"item":"3367ec41-dd80-43d8-a639-e8580b0b0871","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_A-NATO-fotitkar-optimista-Trump-megerositette-neki-az-elkotelezettseget-a-szovetseg-fele","timestamp":"2025. március. 06. 20:43","title":"A NATO-főtitkár optimista, Trump megerősítette neki az elkötelezettségét a szövetség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653084c0-c34b-4bb5-9b46-1005713d2516","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gyertek velünk, foglalkozzunk közösen nőügyekkel! – mondja. ","shortLead":"Gyertek velünk, foglalkozzunk közösen nőügyekkel! – mondja. ","id":"20250308_Magyar-Peter-nonap-uzenet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/653084c0-c34b-4bb5-9b46-1005713d2516.jpg","index":0,"item":"720a7271-9f7a-4be9-a07c-d116f7d45c82","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Magyar-Peter-nonap-uzenet-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 09:53","title":"„Segítsetek, hogy segíthessünk” - Magyar Péter nőnap alkalmából üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közvetítő szerepe Oroszországé lehet.","shortLead":"A közvetítő szerepe Oroszországé lehet.","id":"20250307_egyesult-allamok-iran-atomprogram-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"6a0b93dd-58e3-490b-b8ff-84452f7713dd","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_egyesult-allamok-iran-atomprogram-donald-trump","timestamp":"2025. március. 07. 15:48","title":"Trump levélben üzent Iránnak: tárgyalni akar az atomprogramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5.jpg","index":0,"item":"9a2226c3-d40b-42cf-9485-f63d690318f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","timestamp":"2025. március. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Trump orientálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott válaszként értelmezhető.","shortLead":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott...","id":"20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f.jpg","index":0,"item":"755027dd-898a-476d-b159-c0d6836d07eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 06. 13:03","title":"Szintet lép a Google: itt a teljesen új keresés, amivel a ChatGPT-t is legyűrné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f35f9b9-3b7b-49b6-a467-77e03507e76f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokkal ezelőtt mutatták be az első évadot, és nem vártak sokat azzal, hogy bejelentsék, lesz folytatás. ","shortLead":"Napokkal ezelőtt mutatták be az első évadot, és nem vártak sokat azzal, hogy bejelentsék, lesz folytatás. ","id":"20250307_meghan-markle-netflix-sorozat-masodik-evad-premier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f35f9b9-3b7b-49b6-a467-77e03507e76f.jpg","index":0,"item":"f28d1df9-fb57-402c-875f-c2fb4dee4123","keywords":null,"link":"/elet/20250307_meghan-markle-netflix-sorozat-masodik-evad-premier","timestamp":"2025. március. 07. 19:28","title":"Meghan Markle főzőműsora ősszel tér vissza, és már le is forgatták az új részeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Tizenhét oldalon keresztül magyarázzák, nem tudni, mekkora összegekről van szó, de biztosak abban, hogy több dollár jutott a hazai civileknek, mint amennyit bevallanak. Igaz, erre a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak semmi bizonyítéka nincs.","shortLead":"Tizenhét oldalon keresztül magyarázzák, nem tudni, mekkora összegekről van szó, de biztosak abban, hogy több dollár...","id":"20250307_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-USAID-jelentes-civil-szervezetek-sajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"71605881-4f64-4d27-9d87-112ae9acdd55","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-USAID-jelentes-civil-szervezetek-sajto","timestamp":"2025. március. 07. 12:25","title":"Lánczi Tamás hivatala jelentést írt a USAID-pénzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]