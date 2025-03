Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját magát. ","shortLead":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját...","id":"20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6.jpg","index":0,"item":"169bd19a-3cc4-4b91-b5f8-c1a51559ce91","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","timestamp":"2025. március. 07. 11:55","title":"Dominique Pelicot lánya feljelenti az apját, aki vele is erőszakoskodhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c31bf4-bb6d-475f-ba98-31384c596c3f","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"1985-öt írunk… az Iparra járó csajok mindig nagyon jól néztek ki, mert a ruháikat maguk faragták – ettől volt persze egy sajátos iparos kinézetük. Mi, fiúk meg kijártunk az Ecserire szép, fehér, nagyapáink korabeli vászoningekért, és befestettük, vagy befestették nekünk a lányok. Akár feketére. Ezen a képen pont egy ilyen ing van rajtam – meséli Czeizel Balázs fotóművész és grafikus az Időről időre – 1985 című könyvből építkező installáció bemutatásakor. A március 11-ig látogatható kiállításról vele és Zsigmond Gáborral, a Főfotó Galéria egyik tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"1985-öt írunk… az Iparra járó csajok mindig nagyon jól néztek ki, mert a ruháikat maguk faragták – ettől volt persze...","id":"20250307_A-mu-Idorol-idore-1985-konyv-installacio-Czeizel-Balazs-Zsigmond-Gabor-Fofoto-Galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c31bf4-bb6d-475f-ba98-31384c596c3f.jpg","index":0,"item":"bed394b9-2a03-45c3-be6b-bdad5a389dbd","keywords":null,"link":"/360/20250307_A-mu-Idorol-idore-1985-konyv-installacio-Czeizel-Balazs-Zsigmond-Gabor-Fofoto-Galeria","timestamp":"2025. március. 07. 14:30","title":"Szépek voltak, fiatalok és szabadok – egy 40 évvel ezelőtti „iparos” gólyabál emlékei a Főfotóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több cégnek is volt elővásárlási joga a Mini- vagy Rákosdubajként elhíresült projekt területére, de végül csak egy élt vele, a fővárosé, a Budapest Közművek Zrt. A vevőnek tíz munkanapja lesz kicsengetni a 12,5 milliárdos első részletet. ","shortLead":"Több cégnek is volt elővásárlási joga a Mini- vagy Rákosdubajként elhíresült projekt területére, de végül csak egy élt...","id":"20250307_rakosrendezo-rakosdubaj-mini-dubaj-ngm-elovasarlasi-jog-bkm-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"594ec3c5-8595-4a9d-8ab1-9c13eea3bf0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_rakosrendezo-rakosdubaj-mini-dubaj-ngm-elovasarlasi-jog-bkm-zrt","timestamp":"2025. március. 07. 10:20","title":"Csak egy cég élt az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, Habonyék lemondtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","shortLead":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","id":"20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f.jpg","index":0,"item":"fd8a9a5b-d1b7-4834-bce4-062ad883b961","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","timestamp":"2025. március. 07. 13:16","title":"Harcok törtek ki Szíriában a kormányerők és Aszad hívei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9daf4a9f-1117-429e-a5a2-7849d52c22fa","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A köttbullarhoz hasonló étel a világ számtalan kultúrájában létezik, talán ez hozott sikert az IKEA-kban kínált fogásnak is. Hogy került a húsgolyó a bútoráruházba, és előtte hogyan lett része a svéd mindennapoknak? És vajon a saját készítésű verziónk része lesz a mi életünknek is?","shortLead":"A köttbullarhoz hasonló étel a világ számtalan kultúrájában létezik, talán ez hozott sikert az IKEA-kban kínált...","id":"20250307_ipari-elelmiszer-otthon-sved-husgolyo-recept-kottbullar-hazilag-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9daf4a9f-1117-429e-a5a2-7849d52c22fa.jpg","index":0,"item":"129ef523-a047-4db3-89c6-6dca29f7d647","keywords":null,"link":"/360/20250307_ipari-elelmiszer-otthon-sved-husgolyo-recept-kottbullar-hazilag-otthon","timestamp":"2025. március. 07. 20:00","title":"Svédasszony ebédje a Jokkmokk asztalnál: miért épp a svéd húsgolyó hódította meg a világot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tisztségviselők állítják, hogy a tartalék indító készlete nem az adófizetők pénzéből, hanem a büntetőeljárások során elkobzott összegekből áll.","shortLead":"Az amerikai tisztségviselők állítják, hogy a tartalék indító készlete nem az adófizetők pénzéből, hanem...","id":"20250307_Trump-hivatalosan-is-elrendelte-a-strategiai-kriptodeviza-tartalek-letesiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"6e1f1125-866d-4df0-b7dc-dafc07e75132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_Trump-hivatalosan-is-elrendelte-a-strategiai-kriptodeviza-tartalek-letesiteset","timestamp":"2025. március. 07. 13:56","title":"Trump hivatalosan is elrendelte a stratégiai kriptodeviza-tartalék létesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcac2ec3-169f-4d7c-abc3-3c1922be6a12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Puli Space Technologies aprócska eszköze fontos feladatot kapott. ","shortLead":"A Puli Space Technologies aprócska eszköze fontos feladatot kapott. ","id":"20250307_puli-spaces-technologies-hold-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcac2ec3-169f-4d7c-abc3-3c1922be6a12.jpg","index":0,"item":"25bb7d52-4a95-461a-9a78-3d6e9f0eb3e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_puli-spaces-technologies-hold-urkutatas","timestamp":"2025. március. 07. 19:49","title":"Magyar műszer landolt a Holdon, és ugyan az érkezés nem volt hibátlan, így is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]