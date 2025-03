Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat az e-hulladékból, majd segít hasznosítani a szén-dioxidot.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat...","id":"20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62.jpg","index":0,"item":"3cd434dc-61de-48c3-a36d-c2fafd09083b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","timestamp":"2025. március. 09. 08:03","title":"Itt az eljárás, amely visszanyeri az arany 99,9%-át az e-szemétből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz évig is eltarthat, és még az sem biztos, hogy megvalósulhat.","shortLead":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz...","id":"20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821.jpg","index":0,"item":"0f0effb5-8b89-41e7-8553-be7bb9e1208a","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. március. 07. 17:15","title":"Rácz András szerint Orbán a vélemény-szavazással csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy megvétózta az EU katonai segélyét Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ez nem vezet eredményre, a kormány következő lépése a haszonkulcsok hatósági korlátozása lesz.","shortLead":"Amennyiben ez nem vezet eredményre, a kormány következő lépése a haszonkulcsok hatósági korlátozása lesz.","id":"20250307_nagy-marton-aruhazlancok-onkentes-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6fbb8265-168b-45fe-83f2-a512a2314257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_nagy-marton-aruhazlancok-onkentes-arcsokkentes","timestamp":"2025. március. 07. 20:29","title":"Nagy Márton elmondta, mely termékeknél várják el az önkéntes árcsökkentést az áruházláncoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elő a szelvényekkel!","shortLead":"Elő a szelvényekkel!","id":"20250308_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"c2900256-e95a-4354-83e0-ceb3b6171b78","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 19:46","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mit tehet az EU a kötözködő Orbán Viktorral? Mézesmadzagot és korbácsot Putyinnak is? Mit írnak majd az ukrán katonák sírjára? Miért száll el az amerikai üzletembere derűlátása, és miért tűrik szó nélkül, amit Trump csinál? Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"Mit tehet az EU a kötözködő Orbán Viktorral? Mézesmadzagot és korbácsot Putyinnak is? Mit írnak majd az ukrán katonák...","id":"20250307_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"b9710ae6-7d38-4ff0-b281-2802bcde7635","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 07. 10:30","title":"The Washington Post-vélemény: Ukrajna lehet Trump Afganisztánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. március. 07. 13:30","title":"Digitalizálódó mezőgazdaság: így segítik az adatok a hatékonyabb termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban. Miért lehet nehezebb a nőknek hitelt felvenni, megtakarítani?","shortLead":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban...","id":"20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3.jpg","index":0,"item":"bd5315fa-836b-49c0-94d6-8e1a07bcede3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 08. 09:35","title":"Milliókban mérhető - mennyivel nehezebb ma egy nőnek hitelt felvenni Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d9795-d97b-4312-b758-77774025004c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem bírta elengedni a történteket.","shortLead":"Nem bírta elengedni a történteket.","id":"20250307_buntetofekezes-BMW-busz-eger-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f7d9795-d97b-4312-b758-77774025004c.jpg","index":0,"item":"5898da74-dd59-403c-acc6-b2e245ca3a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_buntetofekezes-BMW-busz-eger-video","timestamp":"2025. március. 07. 12:35","title":"Büntetőfékezgetésbe kezdett a városi busz előtt a megsértődött BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]