Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Calin Georgescut, aki a gyanú szerint orosz befolyással nyerte a tavalyi első fordulót, a választási iroda tiltotta el az indulástól a miatta megismételt elnökválasztáson. Az ügyben azonban nem az övék az utolsó szó.","shortLead":"Calin Georgescut, aki a gyanú szerint orosz befolyással nyerte a tavalyi első fordulót, a választási iroda tiltotta el...","id":"20250309_calin-georgescu-elutasitas-roman-elnokvalasztas-szelsojobbos-botranyjelolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab.jpg","index":0,"item":"038a4cb6-7ced-4218-acca-595fb9d6695c","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_calin-georgescu-elutasitas-roman-elnokvalasztas-szelsojobbos-botranyjelolt-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 19:28","title":"Elutasították a szélsőjobbos botrányjelöltet a román elnökválasztás új fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hatvanhat ember pedig közel egymilliót nyert. ","shortLead":"Hatvanhat ember pedig közel egymilliót nyert. ","id":"20250308_Egy-szerencses-elvitte-a-4-milliardot-az-otos-lotton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"e21b8da8-cab0-468e-8089-c88d3459f13b","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Egy-szerencses-elvitte-a-4-milliardot-az-otos-lotton-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 20:38","title":"Egy szerencsés elvitte a 4 milliárdot az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő hat évtized jutott a múlt héten, máig tisztázatlan körülmények között, 95 évesen elhunyt Gene Hackmannek.","shortLead":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő...","id":"20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348.jpg","index":0,"item":"5f0e9b7a-5879-4b79-9950-425ac4d77fe4","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","timestamp":"2025. március. 09. 15:45","title":"„Színésznek képeztek ki, nem sztárnak” – Gene Hackmannek ez a szerep nem kellett, de így is a legnagyobbak közé emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","shortLead":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","id":"20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"779c3d4b-39ba-4963-8fa8-b7e84bffab10","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","timestamp":"2025. március. 10. 05:13","title":"Baleset miatt nem járt a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat az e-hulladékból, majd segít hasznosítani a szén-dioxidot.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat...","id":"20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62.jpg","index":0,"item":"3cd434dc-61de-48c3-a36d-c2fafd09083b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","timestamp":"2025. március. 09. 08:03","title":"Itt az eljárás, amely visszanyeri az arany 99,9%-át az e-szemétből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes. Amerikai kutatók tesztelő eszköze ezúttal a Nintendo közkedvelt Super Mario Bros. játéka volt.","shortLead":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes...","id":"20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc.jpg","index":0,"item":"2aaa186b-92e2-4a0d-b64e-31806eedb3d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 08. 20:03","title":"Meg kell mutatnia, mit tud? Akkor játsszon kicsit a Marióval a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","shortLead":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","id":"20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81.jpg","index":0,"item":"e6e91064-6b48-4d00-8415-4297835e0771","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","timestamp":"2025. március. 08. 17:50","title":"Kovács Gergely: Magánkézbe játszott át a Református Egyház egy többmilliárdos budapesti területet, amelyet nemrég ingyen kapott az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","shortLead":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","id":"20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79.jpg","index":0,"item":"88832411-4568-4d89-8812-119c3ef2e974","keywords":null,"link":"/elet/20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","timestamp":"2025. március. 08. 21:53","title":"Jön az afrikai homok, jövő héten saras eső is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]