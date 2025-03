Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","id":"20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780.jpg","index":0,"item":"83f2f09f-3e71-41f2-9fa5-e0b1f088f797","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","timestamp":"2025. március. 10. 17:37","title":"Kubatov ültetvényeshumorba bújtatva mondta el, hogy szerinte nem lesz idén Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja a szabad időpontokat a lakóhelyhez közeli szakrendelésekre.","shortLead":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja...","id":"20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"f0325399-641f-4784-a932-4437fc86602f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","timestamp":"2025. március. 10. 17:51","title":"Szabaddá vált a szakrendelő-választás, már lehet menni szinte bármelyikbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805b48b2-2d9a-4295-b24c-af64d4821864","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ivica Kostelicet és társát órákig keresték a viharos tengeren.","shortLead":"Ivica Kostelicet és társát órákig keresték a viharos tengeren.","id":"20250311_ivica-kostelic-horvat-sizo-felborult-kajak-tenger-mentoakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/805b48b2-2d9a-4295-b24c-af64d4821864.jpg","index":0,"item":"ed01b40c-e0a5-44dd-8244-cc92f0b92c62","keywords":null,"link":"/sport/20250311_ivica-kostelic-horvat-sizo-felborult-kajak-tenger-mentoakcio","timestamp":"2025. március. 11. 14:03","title":"Kajakozni indult, kis híján odaveszett a horvátok olimpiai ezüstérmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efb7f4-398e-496b-a3a9-679c6e7c8458","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A recept azután változott meg, hogy a sajtó drogfüggőséget kialakító hatást tulajdonított az üdítőitaloknak.","shortLead":"A recept azután változott meg, hogy a sajtó drogfüggőséget kialakító hatást tulajdonított az üdítőitaloknak.","id":"20250311_coca-cola-eredete-kokain-hatasa-fekete-munkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64efb7f4-398e-496b-a3a9-679c6e7c8458.jpg","index":0,"item":"2bcec71b-e7d8-4cee-afd5-e7f9359b45e7","keywords":null,"link":"/elet/20250311_coca-cola-eredete-kokain-hatasa-fekete-munkasok","timestamp":"2025. március. 11. 06:01","title":"Feketék is fogyasztani kezdték, ezért került ki a Coca-Colából a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális gárda nevetséges fércműveket tudott összehozni, a piacképes termékhez már kellett az is, aki szerint Fuck NER. ","shortLead":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális...","id":"20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"7757d441-e7b5-40ac-aae7-71ae3532ee68","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","timestamp":"2025. március. 12. 09:36","title":"Tóta W. Árpád: Fuck NER, ilyen a szuverenitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christopher Cooper szerint a DOGE túlságosan titkolózik, és ha egy szervezetnek ilyen hatalma van, annak transzparensebben kellene működnie. ","shortLead":"Christopher Cooper szerint a DOGE túlságosan titkolózik, és ha egy szervezetnek ilyen hatalma van, annak...","id":"20250311_elon-musk-doge-birosag-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"f5a41ac0-b1ed-4620-bae2-2037dfc3a262","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_elon-musk-doge-birosag-atlathatosag","timestamp":"2025. március. 11. 11:20","title":"Egy bíró arra utasította Elon Musk csapatát, hogy működjenek átláthatóbban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e1c657-94d7-444e-969d-c835c96510a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A magyar rendszer viszonylag szigorú az EU-ban, Németországban például jelenleg lényegében örökre szól a jogosítvány.","shortLead":"A magyar rendszer viszonylag szigorú az EU-ban, Németországban például jelenleg lényegében örökre szól a jogosítvány.","id":"20250312_Megint-elokerult-hogy-ujra-vizsgazzanak-autovezetesbol-a-70-ev-felettiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e1c657-94d7-444e-969d-c835c96510a2.jpg","index":0,"item":"5ae38153-e4d6-4c01-95d3-5a6800bc8565","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Megint-elokerult-hogy-ujra-vizsgazzanak-autovezetesbol-a-70-ev-felettiek","timestamp":"2025. március. 12. 12:24","title":"Megint előkerült, hogy újra vizsgázzanak autóvezetésből a 70 év felettiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és Trump-tornádó után. Az amerikai nukleáris pajzsot lehet helyettesíteni, de a számok, képességek és doktrínák szerint ennek nem lenne kellően hiteles elrettentő ereje. Márpedig a nukleáris elrettentés elsősorban “teológiai” kérdés. Elhisszük-e, hogy Franciaország akár egy Párizst érő nukleáris támadás kockáztatásával is atomfegyverrel válaszolna például arra, hogy Oroszország atombombát dob a Baltikumra? Elemzés.","shortLead":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és...","id":"20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b.jpg","index":0,"item":"e444a49a-d3ff-413f-81a6-6feb56f9cce2","keywords":null,"link":"/360/20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","timestamp":"2025. március. 11. 09:30","title":"Párizs elleni atomtámadás kockázatával is járhat, ha az amerikai atompajzs helyett a francia venné át Európa védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]