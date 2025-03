Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég családipótlék-jogosultsága. Családi pótlékot azonban csak azok a külföldek kaphatnak, akik huzamos ideig itt élnek, gyerekkel együtt. Alapesetben ugyanez lesz a szabály a két- és háromgyerekesek esetében. A megduplázódó családi adókedvezményből a Fidesz épp idén év elején zárta ki az EGT-n kívülről érkezetteket, tehát a vendégmunkások többségét.","shortLead":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég...","id":"20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84.jpg","index":0,"item":"2377b957-6ca9-45e2-901c-9ecb77c38ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 06:42","title":"Sok anyának savanyú családi adóparadicsom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman. Magyarország mint a tekintélyuralom tankönyvi esete. A szerb elnök karhatalmat küld a civil szervezetekre. Tud-e majd Trump úgy keménykedni Putyinnal, mint Zelenszkijjel? Alakulhatnak úgy a dolgok, hogy az USA ne csak egy lepukkant orosz benzinkutat kapjon, amely országnak álcázza magát? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros...","id":"20250313_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f1e73e7d-d5fd-4489-bd0b-2093c75532be","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 13. 12:30","title":"The New York Times-kommentár: Ez négy éven át nem fog menni, emberek, már közeleg a nagy összeomlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0179efd-da30-425b-8f5a-7a7417e72c7d","c_author":"Spiró György","category":"360","description":"Ha nem volnánk a vakhitre genetikailag előkészítve, a diktatúrákat nem lehetne létrehozni. Miért ne alakulhatna át császársággá a királyságból lett köztársaság, mint Rómában? Spiró György író esszéjében történelmi analógiákkal fest sötét képet a jelenkorról.","shortLead":"Ha nem volnánk a vakhitre genetikailag előkészítve, a diktatúrákat nem lehetne létrehozni. Miért ne alakulhatna át...","id":"20250313_hvg-Spiro-Gyorgy-Roma-diktatura-vallas-essze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0179efd-da30-425b-8f5a-7a7417e72c7d.jpg","index":0,"item":"aa58d45e-71a6-40b2-8668-27dcdaf60e18","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Spiro-Gyorgy-Roma-diktatura-vallas-essze","timestamp":"2025. március. 13. 08:04","title":"Spiró György: A vallásos vadállat, aki rettegésében mindent tönkretesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c","c_author":"Bridge Budapest","category":"brandcontent","description":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén Soltész Attila, a Planslab pénzügyi tanácsadó cég egyik alapítója és vezetője lett a kiemelkedő résztvevő – azért nem győztes, mert fontos hangsúlyozni, hogy ez nem volt egy klasszikus verseny. ","shortLead":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén...","id":"20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c.jpg","index":0,"item":"042380f8-9ede-441b-9cdc-f4e04f20830a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","timestamp":"2025. március. 14. 09:30","title":"Milyen közösséget hagysz magad után? A Bridge Budapest Legacy Fellowship programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A férfi által bérelt házban egy légpisztolyt is lefoglaltak. ","shortLead":"A férfi által bérelt házban egy légpisztolyt is lefoglaltak. ","id":"20250314_thaifold-magyar-ferfi-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"9c5f89b2-63de-46e5-ae9d-3c372e8362fa","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_thaifold-magyar-ferfi-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. március. 14. 19:08","title":"Őrizetbe vettek egy magyar férfit Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa89815-f6de-459a-868d-a2a78c040e6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A partnere Ellen Burstyn Oscar-díjas színésznő lesz.","shortLead":"A partnere Ellen Burstyn Oscar-díjas színésznő lesz.","id":"20250313_Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film-Taika-Waititi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa89815-f6de-459a-868d-a2a78c040e6a.jpg","index":0,"item":"a7195fb3-2d08-4745-8089-391b9cff729b","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film-Taika-Waititi","timestamp":"2025. március. 13. 09:38","title":"Az új Mundruczó-filmben Taika Waititi játssza a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","shortLead":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. 