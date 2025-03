Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","shortLead":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","id":"20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"140d99e6-cc57-4730-8d27-3afeaca4a71b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","timestamp":"2025. március. 13. 06:55","title":"Putyin akár Ukrajnáról is beszélhet csütörtökön a Kreml szóvivője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","shortLead":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","id":"20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"3a6e3c77-d16e-4611-a6e4-98b8ce3d4abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","timestamp":"2025. március. 12. 16:55","title":"Azt ígéri a józsefvárosi fideszes képviselő, hogy visszaszereli korábban bérelt lakásába a konnektorokat és az ajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806966e5-4e1d-4c65-bcbd-0a31e8f656e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyelekre is számítanak.","shortLead":"A lengyelekre is számítanak.","id":"20250312_ukrajna-eu-csatlakozas-magyar-veto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/806966e5-4e1d-4c65-bcbd-0a31e8f656e9.jpg","index":0,"item":"b2ce5db4-2934-4439-970e-b20138c11594","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_ukrajna-eu-csatlakozas-magyar-veto","timestamp":"2025. március. 12. 17:45","title":"Ukrajna „különböző lehetőségeket” mérlegel, ha Orbánék megvétóznák az uniós csatlakozásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f07b3f-286d-4b9f-8ce6-bc5fb605537b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásbeli kérdést kapott Szijjártó Péter arról, hogy ki kezdte az orosz–ukrán háborút, a miniszter helyettese válaszában kitért a kérdés elől.","shortLead":"Írásbeli kérdést kapott Szijjártó Péter arról, hogy ki kezdte az orosz–ukrán háborút, a miniszter helyettese válaszában...","id":"20250313_A-Kulugyminiszterium-nem-mondja-ki-hogy-Oroszorszag-az-agresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f07b3f-286d-4b9f-8ce6-bc5fb605537b.jpg","index":0,"item":"1e9edf55-f1b5-447d-98a5-83ee98f6203d","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_A-Kulugyminiszterium-nem-mondja-ki-hogy-Oroszorszag-az-agresszor","timestamp":"2025. március. 13. 09:40","title":"A magyar külügy nem mondja ki, hogy Oroszország az agresszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392bcfcc-aa15-41ac-89a7-d98cc43783ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 444, az ATV és a 24.hu újságíróit díjazták. ","shortLead":"A 444, az ATV és a 24.hu újságíróit díjazták. ","id":"20250313_Harom-ujsagiro-kapott-Magyar-Sajto-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392bcfcc-aa15-41ac-89a7-d98cc43783ca.jpg","index":0,"item":"ea70436b-4172-4345-9a16-010758d2ceae","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Harom-ujsagiro-kapott-Magyar-Sajto-dijat","timestamp":"2025. március. 13. 14:09","title":"Magyar Sajtó-díjat kapott a kegyelmi ügyet kirobbantó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d77a4e-e460-420f-9fd5-b6adbd7e953d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR most először belsőégésű motor nélküli új verziója háromféle kivitelben debütált.","shortLead":"A Toyota C-HR most először belsőégésű motor nélküli új verziója háromféle kivitelben debütált.","id":"20250312_itt-a-tisztan-elektromos-vadonatuj-toyota-c-hr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71d77a4e-e460-420f-9fd5-b6adbd7e953d.jpg","index":0,"item":"d848abdc-c64c-4252-a384-45a6a889dccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_itt-a-tisztan-elektromos-vadonatuj-toyota-c-hr","timestamp":"2025. március. 12. 06:51","title":"Itt a tisztán elektromos vadonatúj Toyota C-HR+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata, az európai elektromos autóipar egyik kulcsszereplője. Az energiaátmenet területén erősödő kínai dominancia határozhatja meg a globális gazdaság jövőjét.","shortLead":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata...","id":"20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad.jpg","index":0,"item":"db989c62-7d8e-48b6-8efd-48905d88402f","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 05:28","title":"Elvérzett Európa óriási akkugyártó reménysége, semmi sem állíthatja meg a kínai előretörést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokan örülhetnek majd, amikor meglátják Varga Mihály aláírását, és a kezükbe is foghatják az ezzel ellátott pénzt.","shortLead":"Sokan örülhetnek majd, amikor meglátják Varga Mihály aláírását, és a kezükbe is foghatják az ezzel ellátott pénzt.","id":"20250312_Varga-Mihaly-forint-alairas-bemutato-bankjegy-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"14b25e39-ba06-4cc6-a927-d8f18c3e7a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Varga-Mihaly-forint-alairas-bemutato-bankjegy-penz","timestamp":"2025. március. 12. 13:24","title":"Varga Mihály bemutatta, hogyan néz majd ki a forint mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]