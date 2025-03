Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman. Magyarország mint a tekintélyuralom tankönyvi esete. A szerb elnök karhatalmat küld a civil szervezetekre. Tud-e majd Trump úgy keménykedni Putyinnal, mint Zelenszkijjel? Alakulhatnak úgy a dolgok, hogy az USA ne csak egy lepukkant orosz benzinkutat kapjon, amely országnak álcázza magát? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros...","id":"20250313_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f1e73e7d-d5fd-4489-bd0b-2093c75532be","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 13. 12:30","title":"The New York Times-kommentár: Ez négy éven át nem fog menni, emberek, már közeleg a nagy összeomlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még itt van a mellözön a Hunyadiból. Alig lehet követni Donald Trump békeharcát és vámháborúját is. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még...","id":"20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0.jpg","index":0,"item":"01af454b-02e2-46fb-9081-edb63b7e8e17","keywords":null,"link":"/360/20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 13. 11:24","title":"Gergely Márton: Akiért a harag szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az európai kivitel szinte teljesen megszűnt, a Gazprom exportrészlegén 600 alkalmazottból mára csak pár tucat maradt. Az orosz gázvállalat a részleg pár éve nagy csinnadrattával átadott szentpétervári palotájának eladását fontolgatja.","shortLead":"Az európai kivitel szinte teljesen megszűnt, a Gazprom exportrészlegén 600 alkalmazottból mára csak pár tucat maradt...","id":"20250313_Hiaba-veszi-Magyarorszag-az-orosz-gazt-eladosorba-kerulhet-a-szentpetervari-Gazprom-palota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816.jpg","index":0,"item":"d9522e69-9148-4ce6-91d9-38a0c9477f2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Hiaba-veszi-Magyarorszag-az-orosz-gazt-eladosorba-kerulhet-a-szentpetervari-Gazprom-palota","timestamp":"2025. március. 13. 15:40","title":"Hiába veszi Magyarország az orosz gázt, eladósorba kerülhet a szentpétervári Gazprom-palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Leginkább a jól bevált modellek jönnek szóba. ","shortLead":"Leginkább a jól bevált modellek jönnek szóba. ","id":"20250314_Ilyen-autokra-koltenek-a-munkashitelt-a-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359.jpg","index":0,"item":"6625e480-226d-4777-91aa-f7926d38edb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_Ilyen-autokra-koltenek-a-munkashitelt-a-fiatalok","timestamp":"2025. március. 14. 08:14","title":"Ilyen autókra költenék a munkáshitelt a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","shortLead":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","id":"20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63.jpg","index":0,"item":"8133ae81-7904-4958-9d2f-9eee425d0857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","timestamp":"2025. március. 12. 15:57","title":"Hiába fizetett ki rekordösszeget jogdíjakra a Spotify, a zenészek egyáltalán nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel Mouret új filmje. A szívspecialista rendezővel Párizsban beszélgettünk – egyebek mellett Jacques Becker és Max Ophüls zsenialitásáról.","shortLead":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel...","id":"20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93.jpg","index":0,"item":"a1828229-fac8-4c81-83bd-c85623acecaa","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","timestamp":"2025. március. 12. 16:01","title":"„A politika a hálószobában kezdődik” – mozikban a franciásan pikáns Barátnők, a rendezővel beszélgettünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Februárban általában 1-2 százalékkal emelkedni szoktak a lakásbérlés díjai, idén viszont nem így történt.","shortLead":"Februárban általában 1-2 százalékkal emelkedni szoktak a lakásbérlés díjai, idén viszont nem így történt.","id":"20250312_lakas-berles-ingatlan-berleti-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096.jpg","index":0,"item":"47925e61-ab6a-4f0e-91b7-632b22c8a79c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250312_lakas-berles-ingatlan-berleti-dij","timestamp":"2025. március. 12. 13:01","title":"Csökkentek Budapesten az albérleti árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata, az európai elektromos autóipar egyik kulcsszereplője. Az energiaátmenet területén erősödő kínai dominancia határozhatja meg a globális gazdaság jövőjét.","shortLead":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata...","id":"20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad.jpg","index":0,"item":"db989c62-7d8e-48b6-8efd-48905d88402f","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 05:28","title":"Elvérzett Európa óriási akkugyártó reménysége, semmi sem állíthatja meg a kínai előretörést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]