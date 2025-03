Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és egy kis vizet kapott.","shortLead":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és...","id":"20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe.jpg","index":0,"item":"924596bf-2d9f-4563-9971-7dfee217b9f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","timestamp":"2025. március. 16. 09:59","title":"Húsz évig tartott fogságban egy amerikai férfit az apja és a mostohaanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4330df07-287a-4c66-9b3c-888803141c69","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Javítható a CV, magabiztossá tehető az állásinterjús szereplés, lesz öltözködési, önismereti tanácsadás. Az álláskeresés teljes szakaszára személyre szabott tanácsot kaphatnak azok az álláskeresők, akik kilátogatnak április 9-10-én a HVG Állásbörzére. Így néz ki az ingyenes, komplex csomag, ami segít a legjobb állás megtalálásában.","shortLead":"Javítható a CV, magabiztossá tehető az állásinterjús szereplés, lesz öltözködési, önismereti tanácsadás...","id":"20250316_hvg-allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4330df07-287a-4c66-9b3c-888803141c69.jpg","index":0,"item":"1bccbd0c-28ba-4066-8408-2699f8778621","keywords":null,"link":"/kkv/20250316_hvg-allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 16. 10:00","title":"Így kerülhetsz közelebb az álomálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a kórházból mondta el hagyományos vasárnapi imáját, orvosai szerint már nincs kritikus állapotban.","shortLead":"A pápa a kórházból mondta el hagyományos vasárnapi imáját, orvosai szerint már nincs kritikus állapotban.","id":"20250316_Ferenc-papa-a-megprobaltatasok-idoszakat-eli-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"7c8e2bc5-9014-4fba-9cab-4a9b2daf5c54","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Ferenc-papa-a-megprobaltatasok-idoszakat-eli-at","timestamp":"2025. március. 16. 13:05","title":"Ferenc pápa a megpróbáltatások időszakát éli át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak, hanem súlyos egészségügyi kockázatokat jelenthetnek.","shortLead":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak...","id":"20250317_elfbar-pocobart-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228.jpg","index":0,"item":"98bcbd10-6609-4e97-b647-00ee1aee693f","keywords":null,"link":"/elet/20250317_elfbar-pocobart-diakok","timestamp":"2025. március. 17. 10:02","title":"Hiába az ezernyi figyelmeztetés, egyre több Elfbart, és Pocobart találnak diákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021afa2-c3ec-413c-a6ac-41f0ebe2d80c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szervezet szerint az Orbán-kormány által meghirdetett antiszemitizmus elleni zéró tolerancia elvével teljesen ellentétes, hogy Takaró Mihályt és Döbrentei Kornélt megint kitüntették.","shortLead":"A szervezet szerint az Orbán-kormány által meghirdetett antiszemitizmus elleni zéró tolerancia elvével teljesen...","id":"20250316_mazsihisz-takaro-dobrentei-kituntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0021afa2-c3ec-413c-a6ac-41f0ebe2d80c.jpg","index":0,"item":"79100b3b-6134-4904-8c3b-77187856be86","keywords":null,"link":"/elet/20250316_mazsihisz-takaro-dobrentei-kituntetes","timestamp":"2025. március. 16. 11:14","title":"Mazsihisz: Antiszemiták nem érdemelnek állami díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a40474c-c2b4-48a5-ac0a-976dd5401e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglátjuk, hogy képesek leszünk-e lezárni ezt a háborút. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – mondta az amerikai elnök.","shortLead":"Meglátjuk, hogy képesek leszünk-e lezárni ezt a háborút. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – mondta az amerikai elnök.","id":"20250317_trump-putyin-targyalas-haboru-tuzszunet-teruletek-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a40474c-c2b4-48a5-ac0a-976dd5401e39.jpg","index":0,"item":"5256fa45-a17f-46c2-9968-00843ad9c022","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_trump-putyin-targyalas-haboru-tuzszunet-teruletek-ukrajna","timestamp":"2025. március. 17. 07:41","title":"Kedden beszél Trump Putyinnal és közölte, hogy már zajlanak a tárgyalások a területek és az erőművek elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Félmilliós kapacitásuk már így is lesz, de tovább terjeszkednének. ","shortLead":"Félmilliós kapacitásuk már így is lesz, de tovább terjeszkednének. ","id":"20250317_Nemetorszagban-lehet-a-BYD-harmadik-Europai-gyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16.jpg","index":0,"item":"58b1971f-3d0c-4707-9bc3-2594c72785b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Nemetorszagban-lehet-a-BYD-harmadik-Europai-gyara","timestamp":"2025. március. 17. 14:10","title":"Németországban lehet a BYD harmadik európai gyára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","shortLead":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","id":"20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f.jpg","index":0,"item":"1823fb46-2dc3-46e7-a1df-487686e61253","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","timestamp":"2025. március. 17. 15:31","title":"Korda György szerint Hajós András „egy büdös paraszt, egy bunkó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]