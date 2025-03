Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","shortLead":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","id":"20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef.jpg","index":0,"item":"f8efc56a-dc80-4f00-a7a7-374764822258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 17. 07:58","title":"1,2 milliárd forintért árulnak itthon egy szuperritka McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés óta látjuk, hogy a maffiaállam uraitól és nem a „birodalomtól” kell a szuverenitást védeni. Techet Péter véleménye.","shortLead":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés...","id":"20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501.jpg","index":0,"item":"767cb0f6-073c-43c0-8acc-a95b25bb1543","keywords":null,"link":"/360/20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","timestamp":"2025. március. 17. 11:10","title":"1848 óta próbálják eltéríteni a szabadságharcot, Orbán viszi a prímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak az interneten, de alaposan utána is néznek a megrendelni kívánt terméknek, és hallgatnak az influenszerekre – de csak azokra, akiket hitelesnek tartanak. Ez a Diverzum friss Z generációs kutatásából derül ki.","shortLead":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak...","id":"20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d.jpg","index":0,"item":"8bb1593a-a702-4333-8f7c-01c387250bf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 19:00","title":"Két dolognak hisznek a magyar fiatalok: az influenszereknek és az áraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja az ajánlataikat.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja...","id":"20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d87d8c32-20fe-4b25-b38c-aa64144354bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Egy év alatt 24 százalékkal nőttek a bankok pénzforgalmi bevételei – Nagy Márton már a számlaköltségekre is ársapkát húzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863c6744-c684-4867-a463-2929085c197c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön megint EU-csúcs lesz. Bóka János elmondása alapján az Ukrajnával kapcsolatos dokumentumokat Magyarország nem tudja támogatni.","shortLead":"Csütörtökön megint EU-csúcs lesz. Bóka János elmondása alapján az Ukrajnával kapcsolatos dokumentumokat Magyarország...","id":"20250318_Boka-Janos-Ukrajnaval-kapcsolatos-vetokrol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863c6744-c684-4867-a463-2929085c197c.jpg","index":0,"item":"37fdc70e-7fc4-4288-b6e2-19f981c85550","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Boka-Janos-Ukrajnaval-kapcsolatos-vetokrol-beszelt","timestamp":"2025. március. 18. 12:03","title":"Újabb Ukrajnával kapcsolatos vétóra készül a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","shortLead":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","id":"20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"e65f79ff-8a36-47c4-9418-49af7f06a2d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","timestamp":"2025. március. 18. 07:46","title":"A magas infláció miatt korrekcióra szorulhatnak ősszel a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik az orosz–ukrán háborúban, az viszont a külügyminiszter szavaiból derült ki, hogy Magyarország az EU-n belül szigetelődött el.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik...","id":"20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c.jpg","index":0,"item":"6c447c08-0648-4d88-88bc-4db76693ddd2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 15:57","title":"Szijjártó: Az ukránok mindig csak kérnek, sőt, követelnek, és nem szokták megköszönni a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360 fokos felvételt is készített az Athena holdszonda. Most az is kiderült, hogy a leállása után még egy pillanatra magához tért.","shortLead":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360...","id":"20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"bc9530ef-8eb0-457e-a017-cc8b3b30859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","timestamp":"2025. március. 17. 11:03","title":"Egy pillanatra magához tért az Intuitive Machines szerencsétlenül járt holdszondája – elárulták, mi volt a búcsúüzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]