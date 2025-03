Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Rekordgyorsan szabta ki Kövér László házelnök a rekordösszegű – összesen 82 milliós – pénzbírságot a Pride betiltását lehetővé tevő jogszabály szavazásánál a parlamentben füstgyertyával is tiltakozó ellenzéki képviselőkre. Ezzel azonban nincs vége az ügynek.","shortLead":"Rekordgyorsan szabta ki Kövér László házelnök a rekordösszegű – összesen 82 milliós – pénzbírságot a Pride betiltását...","id":"20250321_Penzbuntetes-momentum-hadhazy-szabalysertes-nyomozas-15-ev-borton-Parlament-fustgyertya-tiltakozo-kepviselok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791.jpg","index":0,"item":"7dcf66ec-ce72-4c41-9d57-bdb121555104","keywords":null,"link":"/360/20250321_Penzbuntetes-momentum-hadhazy-szabalysertes-nyomozas-15-ev-borton-Parlament-fustgyertya-tiltakozo-kepviselok-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 14:30","title":"A pénzbüntetés csak a kezdet: szabálysértés miatt nyomoznak, akár 15 év börtön is fenyegetheti a füstgyertyával tiltakozó képviselőket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","shortLead":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","id":"20250320_szajer-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"144b0c16-232b-4036-ba0b-e1a48c568309","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_szajer-jozsef","timestamp":"2025. március. 20. 14:42","title":"Szájer József szerint ahogy a mosógépeknél, úgy az alkotmánynál is az első időszakban jönnek elő a javítandó hibák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","shortLead":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","id":"20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88.jpg","index":0,"item":"a0df7587-1423-46e3-8175-ca778aa2a3a9","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","timestamp":"2025. március. 20. 13:20","title":"Erdei Zsolt \"Madár\" a gyermekeiről: Ők ketten nem autisták, hanem különleges emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bec34e-3aab-4af2-8c32-78a08861deeb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orosz rakéták robbantak fel és egy olajraktár gyulladhatott ki az engelsi repülőtéren.","shortLead":"Orosz rakéták robbantak fel és egy olajraktár gyulladhatott ki az engelsi repülőtéren.","id":"20250320_droncsapas-orosz-katonai-repuloter-engels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bec34e-3aab-4af2-8c32-78a08861deeb.jpg","index":0,"item":"c8e0e2c7-2d48-43f3-90da-b9470efb6612","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_droncsapas-orosz-katonai-repuloter-engels","timestamp":"2025. március. 20. 17:24","title":"Súlyos dróncsapás ért egy orosz katonai repülőteret, ahol a nehézbombázók állomásoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d58ad-cbb5-4d19-b53e-628d643bef91","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A Magyar Villamos Művek nagyjából 8,5 milliárd forint értékben jelentetett meg hirdetéseket csaknem két év alatt, a pénz háromnegyede kormánypárti médiumokhoz került – tudta meg a HVG.","shortLead":"A Magyar Villamos Művek nagyjából 8,5 milliárd forint értékben jelentetett meg hirdetéseket csaknem két év alatt...","id":"20250320_hvg-mvm-kormanykozeli-sajto-reklamkoltes-kulfoldi-tamogatas-mediapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d58ad-cbb5-4d19-b53e-628d643bef91.jpg","index":0,"item":"94dac293-cbf6-4221-87ed-69bbbc509421","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-mvm-kormanykozeli-sajto-reklamkoltes-kulfoldi-tamogatas-mediapiac","timestamp":"2025. március. 20. 09:55","title":"Így hízik közpénzen a kormánypárti sajtó – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","shortLead":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","id":"20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"4bfd0039-32f6-41f1-86c7-5f22fbecf542","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","timestamp":"2025. március. 21. 15:59","title":"Idős nőket zaklató bukósisakos szatírt fogott egy miskolci rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","shortLead":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","id":"20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446.jpg","index":0,"item":"d277725e-bf9a-4797-916b-4d68bfb3301c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","timestamp":"2025. március. 20. 08:19","title":"Áder János azt mondta, mindig csak a jogszabályok alapján döntött arról, hogy aláír-e egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és hogyan kell csinálniuk.","shortLead":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és...","id":"20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e.jpg","index":0,"item":"058c0106-1e16-4b77-8c1e-691143e18bfd","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","timestamp":"2025. március. 20. 17:56","title":"Gwyneth Paltrow rászólt az intimitás koordinátorra, hogy vegyen vissza magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]