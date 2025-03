Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte itt lenne az ideje törvényben betiltani a média külföldi finanszírozását. ","shortLead":"Szerinte itt lenne az ideje törvényben betiltani a média külföldi finanszírozását. ","id":"20250322_kocsis-mate-media-kulfoldi-finanszirozas-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"c0590933-ff94-4ddb-93d7-f9959a753b44","keywords":null,"link":"/elet/20250322_kocsis-mate-media-kulfoldi-finanszirozas-usaid","timestamp":"2025. március. 22. 12:20","title":"Kocsis Máté is hozzátette a magáét Orbán „húsvéti nagytakarításához”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","id":"20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf.jpg","index":0,"item":"5b1cc587-1d51-469f-87ac-990fb5fc6e61","keywords":null,"link":"/sport/20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","timestamp":"2025. március. 22. 07:17","title":"Megvan Hamilton első győzelme a Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b3b4a3-e267-4008-9ba5-eb898b44f0b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elkezdték visszacsinálni a cégkavarásokat.","shortLead":"Elkezdték visszacsinálni a cégkavarásokat.","id":"20250321_mnb-optima-hegedus-jegybank-alapitvany-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b3b4a3-e267-4008-9ba5-eb898b44f0b2.jpg","index":0,"item":"e234277a-a1f6-4898-8510-deef8869674f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_mnb-optima-hegedus-jegybank-alapitvany-asz","timestamp":"2025. március. 21. 20:57","title":"Varga Mihály közbelépett: mégsem kerül egy magántőkealaphoz az MNB alapítványok vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910b35e1-39d5-41c4-9fc0-a1dc39ffc148","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az IDF hat napja újította meg támadásait az iszlamista szervezet ellen.","shortLead":"Az IDF hat napja újította meg támadásait az iszlamista szervezet ellen.","id":"20250323_Magas-rangu-Hamasz-vezeto-a-legutobbi-izraeli-legitamadas-aldozatai-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/910b35e1-39d5-41c4-9fc0-a1dc39ffc148.jpg","index":0,"item":"5c1fabcf-a22b-453c-8adb-663fbe6ef2cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Magas-rangu-Hamasz-vezeto-a-legutobbi-izraeli-legitamadas-aldozatai-kozott","timestamp":"2025. március. 23. 11:43","title":"Magas rangú Hamász-vezető a legutóbbi izraeli légitámadás áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6df013-3ae5-4ce9-a52c-a31485bcb331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napra Észtországba utazott a brit trónörökös, ahol brit katonák mellett többek között Ukrajnából menekült gyerekekkel is találkozott. ","shortLead":"Két napra Észtországba utazott a brit trónörökös, ahol brit katonák mellett többek között Ukrajnából menekült...","id":"20250321_vilmos-herceg-esztorszag-latogatas-hadsereg-tank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6df013-3ae5-4ce9-a52c-a31485bcb331.jpg","index":0,"item":"d5f3cfc5-53a1-4afb-8aa4-94617564e0c3","keywords":null,"link":"/elet/20250321_vilmos-herceg-esztorszag-latogatas-hadsereg-tank","timestamp":"2025. március. 21. 18:05","title":"Vilmos herceg tankba ült az észt–orosz határ közelében, látogatása komoly üzenettel bír – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","shortLead":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","id":"20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"2ae5b8b7-a182-4359-a6ba-a1edb995969e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 22. 19:56","title":"Ötöslottó: ezek voltak a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt, annak ajánlott a Budapest Bábszínház Szikszai Rémusz által rendezett előadása.","shortLead":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt...","id":"20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98.jpg","index":0,"item":"77a25ddf-39d8-4450-879f-8dd0500ed19a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","timestamp":"2025. március. 22. 15:45","title":"A mindig maga elől menekülő embert láthatjuk Ibsen bábszínházi Peer Gyntjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkötésekkel ugyan, de már kereső funkció is van a Claude MI-jében.","shortLead":"Megkötésekkel ugyan, de már kereső funkció is van a Claude MI-jében.","id":"20250321_anthropic-claude-uj-funkcio-kereses-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418.jpg","index":0,"item":"aaf354d1-1ed4-4bda-a1a1-81b83574c8b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_anthropic-claude-uj-funkcio-kereses-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 21. 15:03","title":"Nagy újítást kapott a ChatGPT egyik legfőbb riválisa, már a weben is tud keresni a Claude","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]