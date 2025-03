Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Javier Milei és az űrutazás hátulütői. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"b9050afa-42ac-45a7-a430-b9687ebe772a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","timestamp":"2025. március. 23. 06:00","title":"Mi van, ha az űrben reked Argentína elnöke? │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9fb174-719c-4651-b8bd-e0dad858b563","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Stratégiai partnerségről van szó magyarországi gyártócégekkel.","shortLead":"Stratégiai partnerségről van szó magyarországi gyártócégekkel.","id":"20250322_hvg-FLEXTRONICS-NI-EMERSON-ROSENBERG-Szijjarto-Peter-strategiai-partnerseg-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be9fb174-719c-4651-b8bd-e0dad858b563.jpg","index":0,"item":"3fee140d-070c-459f-8796-fa819cf2d8b5","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-FLEXTRONICS-NI-EMERSON-ROSENBERG-Szijjarto-Peter-strategiai-partnerseg-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 22. 08:30","title":"Amerikai hátterű cégekkel összefogva készül a vámháborúra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül ebben a szartengerben”. ","shortLead":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül...","id":"20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1.jpg","index":0,"item":"749ca6ec-3858-4b3b-9cd2-4e768624e55d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","timestamp":"2025. március. 22. 11:22","title":"Schilling Árpád írt egy beszédet Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"Schein Gábor","category":"360","description":"Magyarország másfél évtizede egy diktátor fogságába esett, és eddig semmi jele nem volt annak, hogy meg tudja szabadítani magát. Most viszont mintha változna a helyzet. Paradox módon ezt mutatta a március 15-i beszéd is – mondja író, költő, egyetemi tanár szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Magyarország másfél évtizede egy diktátor fogságába esett, és eddig semmi jele nem volt annak, hogy meg tudja...","id":"20250322_schein-gabor-orban-viktor-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"feadc665-22e3-4337-ad73-a7a744ae8607","keywords":null,"link":"/360/20250322_schein-gabor-orban-viktor-beszed","timestamp":"2025. március. 22. 09:30","title":"Schein Gábor: Orbán fenyegetőzésében Grósz Károly 1988-as beszéde köszön vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","shortLead":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","id":"20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68.jpg","index":0,"item":"88817f24-7bb5-438b-a942-ad3e35c07e0c","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","timestamp":"2025. március. 23. 15:45","title":"Szemkápráztató, vakító fehérben játsszák a Vígszínházban Jane Austen Büszkeség és balítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát a demokrácia. Trumpnak a kisujját nem kell mozdítania, a NATO-nak már most vége van. Putyin nem akar békét, viszont úgy néz ki, hogy rászedi amerikai tárgyalópartnereit. Le kellene mondania a szerb elnöknek, miután kiderült, hogy igenis van hangágyúja a biztonsági erőknek. Rossz választás az új NOB-elnök, de persze nem azért, mert nő. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát...","id":"20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2b385fd5-7aab-46f1-bbc3-d85e96e49b64","keywords":null,"link":"/360/20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","timestamp":"2025. március. 22. 10:46","title":"Itt az autokratizálódás harmadik hulláma: a világban már az országok többségében van tekintélyuralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fcf1c0-9ca2-4ee3-b1c7-0909da0ad24a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta tartja magát az az elmélet, hogy a nők kognitív képességeire hatással lehet a menstruációs ciklus – az eddigi vizsgálatok azonban vagy kis mintán alapultak, vagy más okból nem számítottak tökéletesnek. Most azonban egy átfogó vizsgálat alaposabban utánajárt a dolognak.","shortLead":"Régóta tartja magát az az elmélet, hogy a nők kognitív képességeire hatással lehet a menstruációs ciklus – az eddigi...","id":"20250321_menstruacios-ciklus-kognitiv-kepessegek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fcf1c0-9ca2-4ee3-b1c7-0909da0ad24a.jpg","index":0,"item":"874f20bb-cbaa-432b-83d9-8e85b97ec507","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_menstruacios-ciklus-kognitiv-kepessegek-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 21. 20:03","title":"Hatással van a nők kognitív képességeire a menstruációs ciklus? Egy kutatás pontot tett az elmélet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]