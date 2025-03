Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk járgányaiból, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk...","id":"20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"95d79067-63d8-4df6-8854-7e1bd2d9ff04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","timestamp":"2025. március. 25. 09:29","title":"Tovább zuhannak a Tesla eladásai Európában, már 40,1 százalékos az éves mínusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti árufuvarozást, ám addig is a szakma képviselői igyekeznek ötleteket adni.","shortLead":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti...","id":"20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d.jpg","index":0,"item":"ebfc9a2f-b0d4-42ae-92dc-79c8c62bd4f8","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Ígéretekből nincs hiány, ha a vasúti árufuvarozás fejlesztéséről van szó, pénzből annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kérdés, meddig tartják majd az árakat. ","shortLead":"Kérdés, meddig tartják majd az árakat. ","id":"20250324_uzemanyag-ar-emelkedes-benzinkutak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"f46bc666-37fc-4f17-8b39-f58841c0cf2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_uzemanyag-ar-emelkedes-benzinkutak","timestamp":"2025. március. 24. 10:50","title":"Megint emelkedik az üzemanyagok nagykerára, de a kutak eddig nem emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d","c_author":"Mellár Tamás","category":"360","description":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett – figyelmeztet cikkünk szerzője, Mellár Tamás ellenzéki képviselő, egykori KSH-elnök.","shortLead":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett...","id":"20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d.jpg","index":0,"item":"49096857-b42b-4d48-9511-0d10f9f4403a","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","timestamp":"2025. március. 24. 09:42","title":"Mellár Tamás: Orbánék sok-sok amerikai hitelből teremtenék meg a jólét illúzióját legalább a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerencsére senki nem sérült meg, amikor egy méretes villám egy autópályát talált telibe. ","shortLead":"Szerencsére senki nem sérült meg, amikor egy méretes villám egy autópályát talált telibe. ","id":"20250324_vihar-kozeli-villamlas-fedelzeti-kamera-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"cad1a00f-dfe7-48c8-8795-d47cb955cbc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_vihar-kozeli-villamlas-fedelzeti-kamera-video","timestamp":"2025. március. 24. 15:33","title":"Valóra vált rémálom: centikkel az autók mellett csapott be a villám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd31717f-db14-4d9a-9bfe-29318e94a567","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívására több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól. A tüntetők este 7 óra előtt megindultak a híd felé, azonban a rendőrsorfalon nem jutottak át. Később a megfogyatkozott, de lelkes tömeg a Szabadság hídhoz vonult, amelyet egy időre elfoglaltak, majd a Petőfi híd felé vették az irányt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívására több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog...","id":"20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd31717f-db14-4d9a-9bfe-29318e94a567.jpg","index":0,"item":"23aa65f4-3d15-4391-aef2-f9f968f3ea0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 17:09","title":"„Egy este három híd!” – a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el a tüntetők (élő közvetítés)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gróf Balázs szúrta ki őt a negyedik epizódban.","shortLead":"Gróf Balázs szúrta ki őt a negyedik epizódban.","id":"20250324_vogel-evelin-dune-profecia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8.jpg","index":0,"item":"99251da4-76fb-4c2e-9377-b5ff9a558128","keywords":null,"link":"/elet/20250324_vogel-evelin-dune-profecia","timestamp":"2025. március. 24. 09:44","title":"Vogel Evelinnek látszó statiszta bukkant fel a Dűne: Prófécia című sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ettől a lehetőségtől korábban az oroszok sem zárkóztak el.","shortLead":"Ettől a lehetőségtől korábban az oroszok sem zárkóztak el.","id":"20250324_kina-bekefenntartok-ukrajna-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"84d349f5-62d6-4fe9-9a04-fe8b26acc41e","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_kina-bekefenntartok-ukrajna-cafolat","timestamp":"2025. március. 24. 14:49","title":"Peking tagadja, hogy felmerült volna békefenntartó csapatok küldése Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]