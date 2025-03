Ma Magyarországon évente nagyjából 40 millió droghasználat történik, de ezek csak becsült adatok – mondta Zacher Gábor toxikológus az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Az internetfüggőség milliós nagyságrendű, az alkohol majdnem milliós, a hashajtó 350 ezer, az altató, nyugtatószer negyedmillió, az orrcseppfüggő legalább 25 ezer” – sorolja Zacher, aki elmondta, hogy egyetért a kormány jelenlegi drogpolitikájával. „Azzal, hogy egy kábítószer-kereskedőt, aki behoz Magyarországra tízezer tablettát, és lebukik, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is lehessen ítélni, ezzel tökéletesen egyetértek” – fogalmazott.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az látszik, hogy az iskolázottság és a szerhasználat közötti kapcsolat a legmagasabb az alacsony végzettségűeknél. Mint Zacher mondja, utána van egy csökkenés a középiskolai, főiskolai végzettségűeknél, „és nagyon érdekes, hogy a magasan kvalifikált, az egyetemet végzett populációban megint megemelkedik, nem annyira, mint a nagyon alacsonyan végzetteknél, de fölmegy” – folytatja a szakember.

Az interjú során többek között szóba került az is, hogy milyen korán kell a szülőnek beszélnie gyermekének a drogokról, és mi az, ami a prevenció szempontjából a leginkább hatásos lehet. Zacher szerint már az óvodásokkal is lehet beszélgetni a szerhasználatról, de fontos, hogy olyan szinten közelítsenek a szülők ehhez a témához, hogy azt megértsék a gyermekek. Zacher szerint jó kiindulópont lehet pl. az, hogy milyen sok gyermeknek gomba a jele, vagy akár mesékből is vehetünk példákat annak szemléltetésére, hogy mit okoznak a tudatmódosítók. „Vagy mondhatnám Harry Potternek a mandragórás történetét a második kötetben. Aki a mandragóra sikolyát meghallja, napokig eszméletlen lehet, vagy meg is halhat” – teszi hozzá.

Ami a kamaszokat illeti, nekik fontos megtanítani, hogy mondjanak nemet bizonyos helyzetekben, de semmiképp sem azzal kell riogatni, hogy elviszi őket a rendőr. A kulcskifejezés Zacher szerint az, hogy a szer megváltoztatja az ember viselkedését. „Megváltoztat, ami azt jelenti, hogy ezek a szerek valamiféle hatással vannak a testi és a pszichés működésünkre, amibe nem tudunk beleszólni. Ettől a pillanattól kezdve, ha azt akarod, hogy ez ne történjen meg, akkor egyetlen egy dolgot tudsz csinálni, azt mondod, hogy öreg, húzz a francba, nem kell a cucc” – magyarázza.