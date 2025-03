Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal megkezdődött.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal...","id":"20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"4288d678-8475-4e0c-94f3-e3176603acff","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 26. 21:17","title":"A honvédelmi miniszter szerint „politikai kalandorok” öncélú haszonszerzésre akarják felhasználni a gránátbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ami nyugdíjemelést is jelent, ennek részleteiről is beszélt a minisztert, aki jogalkotói reakciót ígért arra, hogy a héten tüntetők zártak le négy budapesti hidat. Az MNB-alapítványokról nem volt szó a kormányülésen, ahogy az sem derült ki, hogy vállal-e valaki politikai felelősséget az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Gulyás szerint csak szándékosan lehet félreérteni Orbán poloskázását, az alkoholfogyasztás pedig még hasznos is lehet, és heti egy pálinkától senkinek nem lesz baja. Percről percre közvetítésünk a kormányinfóról.","shortLead":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány...","id":"20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"0526a51c-ae01-4911-8a92-4e1c1a84572d","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 10:09","title":"Kormányinfó: Gulyás szerint a kormánynak nincs dolga az MNB-botránnyal, a hidak lezárásával viszont van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","id":"20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72.jpg","index":0,"item":"60a2d6c8-3f5b-46c8-8ad1-54ea7a847f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","timestamp":"2025. március. 26. 17:44","title":"Megszületett a döntés, Bolsonarónak bíróság elé kell állnia puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a168b-9433-4dcc-bc13-5ecac5501161","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta az Airbus a következő generációs keskenytörzsű repülőgépek potenciális műszaki megoldásait, az A320-as típuscsalád utódja a 2030-as évek második felében állhat majd forgalomba.","shortLead":"Bemutatta az Airbus a következő generációs keskenytörzsű repülőgépek potenciális műszaki megoldásait, az A320-as...","id":"20250326_airbus-zeroe-uj-keskernytorzsu-repulo-fejlesztesek-airbus-summit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/201a168b-9433-4dcc-bc13-5ecac5501161.jpg","index":0,"item":"2f0acd88-20cf-4566-9cd0-ee0336affe65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_airbus-zeroe-uj-keskernytorzsu-repulo-fejlesztesek-airbus-summit","timestamp":"2025. március. 26. 21:03","title":"Célkeresztben a nulla: ilyen repülőgép uralhatja az eget néhány év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó rendeletével megy szembe a gyülekezési törvény március 18-án elfogadott módosítása egy EP-képviselő szerint.","shortLead":"Az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó rendeletével megy szembe a gyülekezési törvény március 18-án...","id":"20250327_europai-unio-szabalyozas-pride-mesterseges-intelligencia-megfigyeles-azonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"75ab4bc7-12a9-44cf-8e6b-053c66138f18","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_europai-unio-szabalyozas-pride-mesterseges-intelligencia-megfigyeles-azonositas","timestamp":"2025. március. 27. 17:39","title":"Uniós szabályokba ütközhet, hogy arcfelismerő rendszerrel akarják azonosítani a Pride-on résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU, hogy eleget tett a cég a szabad böngészőválasztásért.","shortLead":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU...","id":"20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294.jpg","index":0,"item":"31984704-57c2-445a-b8ac-53e23165079b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","timestamp":"2025. március. 26. 22:03","title":"Története egyik legnagyobb bírságát kerülhette el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint ez lehetővé tenné új választások megtartását az általa megtámadott országban.","shortLead":"Az orosz elnök szerint ez lehetővé tenné új választások megtartását az általa megtámadott országban.","id":"20250328_vlagyimir-putyin-ukrajna-ideiglenes-kozigazgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"5c6e8d9b-c8bb-4cca-83f1-f3e826a39dfd","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_vlagyimir-putyin-ukrajna-ideiglenes-kozigazgatas","timestamp":"2025. március. 28. 05:49","title":"Putyin azt javasolja, hogy helyezzék Ukrajnát ideiglenes közigazgatás alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]