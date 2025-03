Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1bdb91-86dc-4fa2-be44-fb797957663f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól. A tüntetők este 7 óra előtt megindultak a híd felé, azonban a rendőrsorfalon nem jutottak át. Később a megfogyatkozott, de lelkes tömeg a Szabadság hídhoz vonult, amelyet egy időre elfoglaltak, majd a Petőfi híd felé vették az irányt. Sehol sem jutottak át Budára, így a Nagykörúton keresztül a Margit hidat célozták meg. Onnan néhány százan a Kossuth térre vonultak.","shortLead":"Több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól...","id":"20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1bdb91-86dc-4fa2-be44-fb797957663f.jpg","index":0,"item":"23aa65f4-3d15-4391-aef2-f9f968f3ea0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 17:09","title":"Rengeteg készenléti rendőr szorította ki a tüntetők kemény magját a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. március. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","shortLead":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","id":"20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75.jpg","index":0,"item":"eeaa6ea4-833f-4fac-98ca-ee6ae0e48100","keywords":null,"link":"/elet/20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","timestamp":"2025. március. 27. 05:34","title":"Hogyan lehet megszabadulni a tokától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8236429-b1d7-4a58-ad3c-d7ec3d21cbae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford génekkel rendelkező új Volkswagen Transportert az Irmscher munkatársai vették kezelésbe.","shortLead":"A Ford génekkel rendelkező új Volkswagen Transportert az Irmscher munkatársai vették kezelésbe.","id":"20250327_alaposan-felmorcositottak-az-uj-dobozos-vw-transporter-caravelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8236429-b1d7-4a58-ad3c-d7ec3d21cbae.jpg","index":0,"item":"0afcb9d6-04af-473a-9819-c2f92af117f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_alaposan-felmorcositottak-az-uj-dobozos-vw-transporter-caravelle","timestamp":"2025. március. 27. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új dobozos VW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az Elon Musk-féle Doge szövetségi alkalmazottak ezreit rúgta ki, titokzatos kínai cég jelent meg, hogy alkalmazná őket.","shortLead":"Miután az Elon Musk-féle Doge szövetségi alkalmazottak ezreit rúgta ki, titokzatos kínai cég jelent meg...","id":"20250325_kinai-hirszerzes-cegek-allashirdetes-kirugott-amerikai-tisztviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"f56ac0b0-729a-4d52-99d6-77e7ba260f14","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_kinai-hirszerzes-cegek-allashirdetes-kirugott-amerikai-tisztviselok","timestamp":"2025. március. 25. 18:30","title":"A kínai hírszerzés kamu cégeken és álláshirdetéseken keresztül cserkészheti be a kirúgott amerikai tisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram. A programhoz az iskolák csatlakozhatnak.","shortLead":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram...","id":"20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"c5556972-c52a-4adb-9117-b2069df4d3f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","timestamp":"2025. március. 26. 15:03","title":"Újdonság az Instagramon: felveszik a kesztyűt a zaklatással szemben, várják az iskolák jelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is folyik már.","shortLead":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is...","id":"20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"3508a8ea-a935-4bd1-97f8-d672a9b189b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:09","title":"Levélben kérte Orbán Viktortól Varga Mihály, hogy szabadítsa meg az alapítványaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]