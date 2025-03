Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b30a212d-f6fb-4c8c-ba5b-8ed902df8ca3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció már februárban bejelentette, hogy Gréczy Zsoltot indítják Budapest 3. számú körzetében, a döntésükön nem változtatnak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció már februárban bejelentette, hogy Gréczy Zsoltot indítják Budapest 3. számú körzetében...","id":"20250326_Mar-azt-is-lehet-tudni-ki-lesz-Magyar-Peter-DK-s-ellenfele-abban-az-egyeni-korzetben-ahol-2026-ban-indul-a-valasztason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b30a212d-f6fb-4c8c-ba5b-8ed902df8ca3.jpg","index":0,"item":"5ea8cad0-873a-4f80-a55b-98acc855d438","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Mar-azt-is-lehet-tudni-ki-lesz-Magyar-Peter-DK-s-ellenfele-abban-az-egyeni-korzetben-ahol-2026-ban-indul-a-valasztason","timestamp":"2025. március. 26. 14:54","title":"A DK nem hívja vissza jelöltjét, elindul Magyar Péter körzetében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29d1c61-5beb-40cf-90af-afd1aa1dcbb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbfejlesztett sztorimód, élethűbb pályák, és természetesen a Ferrarinál versenyző Lewis Hamilton: jön a Forma-1 hivatalos játéka, az F1 25.","shortLead":"Továbbfejlesztett sztorimód, élethűbb pályák, és természetesen a Ferrarinál versenyző Lewis Hamilton: jön a Forma-1...","id":"20250327_f125-forma-1-jatek-megjelenes-palyak-lidar-szkenneles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a29d1c61-5beb-40cf-90af-afd1aa1dcbb2.jpg","index":0,"item":"175d160e-0a8a-421c-bc8c-c78dfe05e05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_f125-forma-1-jatek-megjelenes-palyak-lidar-szkenneles","timestamp":"2025. március. 27. 16:03","title":"Minden korábbinál élethűbb lesz a Forma-1 hivatalos játéka – ekkor érkezik az F1 25 (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","shortLead":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","id":"20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499.jpg","index":0,"item":"245429a0-b25b-4f37-bd1a-7594970cc8e3","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","timestamp":"2025. március. 27. 06:00","title":"Tiborcz ingatlanos üzlettársa Budapest kiemelt helyén kap újabb szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ukrán elnök Párizsban újságíróknak adott interjút a háború és a diplomáciai tárgyalások mostani állásáról. Ekkor hozta szóba Vlagyimir Putyin életkilátásait. ","shortLead":"Az ukrán elnök Párizsban újságíróknak adott interjút a háború és a diplomáciai tárgyalások mostani állásáról. Ekkor...","id":"20250327_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-meg-fog-halni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"f96ea570-c3b9-4ea9-88f3-5635340de9d4","keywords":null,"link":"/elet/20250327_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-meg-fog-halni","timestamp":"2025. március. 27. 10:57","title":"Zelenszkij: Putyin hamarosan meghal, ez tény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c182f76c-da7d-4941-b604-db64b4667552","c_author":"A mű ","category":"360","description":"Az A mű 50-es toplistájának első 10 helyén tavalyhoz és az utóbbi évekhez képest szinte csak helyezésbeli különbségek vannak. Akadnak azonban, akik sokkal befolyásosabbnak ítéltettek, mint korábban, és vannak új szereplők is a listán.","shortLead":"Az A mű 50-es toplistájának első 10 helyén tavalyhoz és az utóbbi évekhez képest szinte csak helyezésbeli különbségek...","id":"20250326_A-mu-Egysegben-az-ero-Magyar-Power-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c182f76c-da7d-4941-b604-db64b4667552.jpg","index":0,"item":"0b671955-b59f-424f-851b-76a0f09c1fac","keywords":null,"link":"/360/20250326_A-mu-Egysegben-az-ero-Magyar-Power-50","timestamp":"2025. március. 26. 16:11","title":"Magyar Power 50: ők a hazai művészeti színtér legbefolyásosabb szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely a büntetés hosszának csökkentését célozta meg.","shortLead":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely...","id":"20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da.jpg","index":0,"item":"e1bedb2f-2e73-41b7-8f72-969199e314f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","timestamp":"2025. március. 27. 07:54","title":"15 évvel előbb szabadulhat a móri mészáros társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai előrejelzése szerint.","shortLead":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai...","id":"20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70.jpg","index":0,"item":"2208ad02-03e4-43de-80ad-3e8c30115d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","timestamp":"2025. március. 26. 20:03","title":"Hatalmas aszály várható Magyarországon az előrejelzések szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","shortLead":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","id":"20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"aee09b73-47c7-4a72-b796-9fb800710cca","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","timestamp":"2025. március. 26. 18:41","title":"Négy év javítóintézeti nevelésre ítélték a lányt, aki életveszélyesen megszúrta az osztálytársát Bőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]