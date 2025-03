Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","shortLead":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","id":"20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f.jpg","index":0,"item":"1c068b60-d306-4145-af81-8cadafcc5e1c","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","timestamp":"2025. március. 30. 09:14","title":"Elon Musk „náci autói” ellen tüntettek több amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","shortLead":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","id":"20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea.jpg","index":0,"item":"5b36daed-e317-449f-a04b-3fad01058417","keywords":null,"link":"/sport/20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","timestamp":"2025. március. 30. 17:38","title":"17 év után leváltották a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökét, aki biztos volt a győzelmében, de készült B-tervvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47594c70-ef89-452e-8c10-17765f8d9b97","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Néhány hónappal azután, hogy a Notre-Dame újra megnyitotta kapuit, egy bázisugró mászott fel illegálisan a tetejére.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy a Notre-Dame újra megnyitotta kapuit, egy bázisugró mászott fel illegálisan a tetejére.","id":"20250330_notre-dame-bazisugro-illegalis-ugras-ejtoernyo-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47594c70-ef89-452e-8c10-17765f8d9b97.jpg","index":0,"item":"06ce0741-2c70-4070-baf7-2ce2f3080343","keywords":null,"link":"/elet/20250330_notre-dame-bazisugro-illegalis-ugras-ejtoernyo-video","timestamp":"2025. március. 30. 14:44","title":"Ejtőernyővel ugrott le egy férfi a párizsi Notre-Dame tetejről - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli, hogy a török demokrácia az életéért harcol, miután az elnök letartóztatta legfőbb vetélytársát. Az ország már egy évtizede menetel a tekintélyuralom felé, ám a tüntetők még nem adták fel.","shortLead":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli...","id":"20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5.jpg","index":0,"item":"5ae63f9e-2e58-4282-be25-997dc7d2e734","keywords":null,"link":"/360/20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","timestamp":"2025. március. 29. 13:45","title":"Intő példa: így számolják fel éppen a demokrácia maradékát is Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","shortLead":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","id":"20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302.jpg","index":0,"item":"f3ae967e-d57f-4156-9c55-fe8f45da24a9","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","timestamp":"2025. március. 29. 08:19","title":"Mihalik Enikő: Talán a közeljövőben hazaköltözünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","shortLead":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","id":"20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269.jpg","index":0,"item":"13010d67-828f-4536-8990-3ff92a046df7","keywords":null,"link":"/elet/20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","timestamp":"2025. március. 30. 10:20","title":"Százmilliárd forintot nyert egy osztrák a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]