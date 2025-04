Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rákossy Balázs 2022 nyarától volt a Diákhitel Központ vezérigazgatója, Magyar Pétert váltotta a szervezet élén.","shortLead":"Rákossy Balázs 2022 nyarától volt a Diákhitel Központ vezérigazgatója, Magyar Pétert váltotta a szervezet élén.","id":"20250331_diakhitel-kozpont-vezeto-rakossy-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74.jpg","index":0,"item":"a08600eb-5094-4e27-9875-606bad24ff8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_diakhitel-kozpont-vezeto-rakossy-balazs","timestamp":"2025. március. 31. 14:44","title":"Felmentették tisztségéből a Diákhitel Központ vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy a készpénzhasználatot igyekeznek visszahozni. Eközben olyan rendszerekre hagyatkozunk, amelyek drágák, és ha egyik pillanatról a másikra eltűnnének, nem lenne mivel lecserélni őket. Mi lehet a megoldás? A zágrábi Money Motion konferencián a nyitó előadást tartó Gauder Milánnal beszélgettünk, akinek a nevéhez az érintésmentes fizetés elterjesztése köthető.","shortLead":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy...","id":"20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6.jpg","index":0,"item":"0a7f0614-0695-4eb0-aaba-03c135a8ea18","keywords":null,"link":"/360/20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","timestamp":"2025. április. 01. 11:49","title":"Gauder Milán: Az a kormány akar kétezer ATM-t telepíttetni, amelyik két éve bezárt ötszáz postát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78ab71c-c305-48eb-8066-c8784e4d2401","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két olyan európai székhelyű cég egyesíti most a tudását, amelyek élenjárnak adatvédelmi törekvéseikben. Ennek keretében az amúgy is biztonságos Vivaldi böngésző megkapja a ProtonVPN-t, az egyik legjobbra értékelt virtuális magánhálózatot.","shortLead":"Két olyan európai székhelyű cég egyesíti most a tudását, amelyek élenjárnak adatvédelmi törekvéseikben. Ennek keretében...","id":"20250401_proton-vpn-vivaldi-bongeszo-virtualis-maganhalozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78ab71c-c305-48eb-8066-c8784e4d2401.jpg","index":0,"item":"27c028e5-3815-453c-afdd-e743fad3fb43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_proton-vpn-vivaldi-bongeszo-virtualis-maganhalozata","timestamp":"2025. április. 01. 08:03","title":"A letiltott dolgokat is megnézheti a neten, önt viszont nem látják mások – új funkció kerül a böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","shortLead":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","id":"20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"e84fa54c-49be-4229-ba6d-467f3900de0b","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","timestamp":"2025. április. 01. 15:55","title":"Gáspár Győző elismerte, hogy tényleg beszélt Magyar Péterrel, de magánemberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789cfb2c-9c4a-47ed-8b88-a140f903bbb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négy magyar került fel a Forbes listáján azok közé, akiknek a vagyona dollárban mérve elérte az egymilliárdot.","shortLead":"Négy magyar került fel a Forbes listáján azok közé, akiknek a vagyona dollárban mérve elérte az egymilliárdot.","id":"20250401_szupergazdagok-meszaros-forbes-musk-csanyi-felcsuti-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/789cfb2c-9c4a-47ed-8b88-a140f903bbb7.jpg","index":0,"item":"12c11547-3ff8-4590-9f48-2fcf854e0f27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_szupergazdagok-meszaros-forbes-musk-csanyi-felcsuti-gazdagok","timestamp":"2025. április. 01. 15:10","title":"Már csak egy kicsit kell dolgoznia Mészáros Lőrincnek ahhoz, hogy a világ ezer leggazdagabb embere közé kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél alkalmaztak. Közülük ketten mutattak javulást.","shortLead":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél...","id":"20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f.jpg","index":0,"item":"97554e93-a3ec-470a-a68d-0803d37bcf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","timestamp":"2025. április. 02. 13:03","title":"Egy lebénult férfi kapott egy különleges kezelést, és most jó esély van rá, hogy tud majd járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ef527d-b0f8-4a9d-a796-f5327506a928","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pesti Színház negyven évvel az első magyarországi ősbemutatója után most újra előadja a horrormusicalt, amely ma sem veszített humorából és a benne rejlő lehetőségekből.","shortLead":"A Pesti Színház negyven évvel az első magyarországi ősbemutatója után most újra előadja a horrormusicalt, amely ma sem...","id":"20250331_hvg-Remsegek-kicsiny-boltja-Pesti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21ef527d-b0f8-4a9d-a796-f5327506a928.jpg","index":0,"item":"9c48b1d5-ae1b-4835-a933-6b18ca502e56","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-Remsegek-kicsiny-boltja-Pesti-Szinhaz","timestamp":"2025. március. 31. 18:30","title":"Lubickolnak szerepeikben a színészek az újra műsorra vett Rémségek kicsiny boltjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére van tartalék autó is.","shortLead":"Szerencsére van tartalék autó is.","id":"20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9.jpg","index":0,"item":"c3544d9f-236f-4ad7-af02-c654672fa2a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","timestamp":"2025. április. 01. 07:23","title":"Kellemetlen baki: falnak csapták a MotoGP biztonsági autóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]