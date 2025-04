Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik a közvetlen területalapú támogatás, és Ukrajnának adják a magyar gazdáknak járó pénzt. Az Európai Bizottság cáfol.","shortLead":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik...","id":"20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22.jpg","index":0,"item":"4417db9a-ee8f-4c17-9b2e-3fe942e7b9f7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","timestamp":"2025. április. 04. 14:39","title":"A magyar gazdatársadalom nevében tiltakoztak Brüsszelben Ukrajna uniós tagsága ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat az elődhöz képest.","shortLead":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat...","id":"20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6.jpg","index":0,"item":"94e728da-d7eb-4614-843f-80cf69eda56b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"+31% teljesítmény, -39% energiafogyasztás: itt a Qualcomm új mobilos processzora, a Snapdragon 8s Gen 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355","c_author":"HVG Állásbörze","category":"gazdasag","description":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a HVG Állásbörzén a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban április 9-10-én. Az ezzel párhuzamosan induló és egy napig tovább tartó online állásbörzére pedig a HVG Állásbörze oldalán lehet csatlakozni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. ","shortLead":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok...","id":"20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355.jpg","index":0,"item":"b4b82387-6457-4936-ac99-3655663a1188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","timestamp":"2025. április. 03. 14:20","title":"Már egy hét sincs, és jön az év állásbörzéje - ne maradj le róla! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47af99-589a-4969-b594-25e6c81348ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aczél György munkásságát elemzi a Mozgó Világban megjelent tanulmányában Révész Sándor.","shortLead":"Aczél György munkásságát elemzi a Mozgó Világban megjelent tanulmányában Révész Sándor.","id":"20250404_Revesz-Sandor-Bacso-Peter-Kozos-muvunk-Aczel-Gyorgy-es-a-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac47af99-589a-4969-b594-25e6c81348ce.jpg","index":0,"item":"fdbcc395-1418-4933-86f3-7d806851f790","keywords":null,"link":"/360/20250404_Revesz-Sandor-Bacso-Peter-Kozos-muvunk-Aczel-Gyorgy-es-a-film","timestamp":"2025. április. 04. 17:00","title":"A \"tilt, tűr, támogat\" korában kedélyesen beszélgetett \"közös művükről\" a szerző és a főcenzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felháborodott írók szerint a Meta lopott könyvekkel eteti a mesterséges intelligenciát. ","shortLead":"A felháborodott írók szerint a Meta lopott könyvekkel eteti a mesterséges intelligenciát. ","id":"20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"649a23cc-2bbc-4bea-bef4-ae6e53ec9e19","keywords":null,"link":"/elet/20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 11:35","title":"Írók tüntetnek Mark Zuckerberg londoni főhadiszállása előtt a mesterséges intelligencia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb, hogy recesszióba kerül az USA, és vele sok más ország gazdasága is.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb...","id":"20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"171016de-aa47-4bd4-ade2-4933b50275bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","timestamp":"2025. április. 03. 14:24","title":"Zsiday Viktor: Minél tovább vámháborúzik Donald Trump, annál nagyobb lesz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20882c5-2ef7-4c50-85ca-07d3df16907c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce CoupéTail egy a luxus fogalmát alaposan kimaxoló egyedi új sportkupé.","shortLead":"A Rolls-Royce CoupéTail egy a luxus fogalmát alaposan kimaxoló egyedi új sportkupé.","id":"20250404_nem-ez-nem-elektromos-hanem-egy-v12-es-uj-rolls-royce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20882c5-2ef7-4c50-85ca-07d3df16907c.jpg","index":0,"item":"b06bee71-e8b7-49bf-914e-f57431d2d788","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_nem-ez-nem-elektromos-hanem-egy-v12-es-uj-rolls-royce","timestamp":"2025. április. 04. 06:41","title":"Nem, ez nem elektromos, hanem egy V12-es új kétajtós Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","shortLead":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","id":"20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63.jpg","index":0,"item":"317d7780-88e5-47e2-bc9f-9bdbdb4893c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 03. 13:31","title":"Egy viszontvámokkal sújtott sziget adminisztrátora szerint ők nem is kereskednek az USA-val, és nincsenek is vámjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]