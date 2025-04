Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél évtől jöhet.","shortLead":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél...","id":"20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9.jpg","index":0,"item":"4d7efd1b-1b9c-47c1-90ca-9b2e59037540","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","timestamp":"2025. április. 06. 08:40","title":"Válság nincs, de a fényes jövő sem csillant még meg a hazai logisztikai ipar előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos tippet, amelyet házi körülmények között is bevethetünk a fagykárok kivédésére.","shortLead":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos...","id":"20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d.jpg","index":0,"item":"b1af26b2-2c2d-4049-9fe5-a6e78f879cb2","keywords":null,"link":"/elet/20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 18:38","title":"Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket? Íme néhány utolsó perces ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831ad79c-0663-4078-899a-bec984c86b66","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tavalyi Honor 300 sorozatból kimaradt a Lite modell, viszont idén a gyártó épp a Honor 400 Lite-tal indította el a 2025-ös sorozatot. A szemrevaló modellbe a mesterséges intelligencia is bekerült.","shortLead":"A tavalyi Honor 300 sorozatból kimaradt a Lite modell, viszont idén a gyártó épp a Honor 400 Lite-tal indította el...","id":"20250405_kozepkategorias-honor-400-lite-bemutato-mesterseges-intelligencia-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/831ad79c-0663-4078-899a-bec984c86b66.jpg","index":0,"item":"7542bfaa-092a-4547-94e2-483490ee0b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_kozepkategorias-honor-400-lite-bemutato-mesterseges-intelligencia-funkciok","timestamp":"2025. április. 05. 12:30","title":"Android olcsón: itt a Honor 400 Lite, oldalán egy iPhone-tól elcsent gombbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","shortLead":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","id":"20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f.jpg","index":0,"item":"3d39a501-0faf-4e73-a49d-d9d3f066b6e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","timestamp":"2025. április. 04. 14:30","title":"Sherlocktól a Vasemberig – 60 éves Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","shortLead":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","id":"20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"dfb8fcb3-cf42-4f69-a112-e164f30d25ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. április. 06. 10:21","title":"Lázár János öt pontban foglalta össze, hogy ki számít normálisnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2b90fb-fdc7-47d3-a992-51e70120eb46","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felzárkózik Százhalombattához és Pozsonyhoz a rijekai finomító, ugyanannyi nyersanyagból több dízelt tudnak majd kisajtolni, de kis lépésekben a zöldenergia felé is nyitnak.","shortLead":"Felzárkózik Százhalombattához és Pozsonyhoz a rijekai finomító, ugyanannyi nyersanyagból több dízelt tudnak majd...","id":"20250404_Mol-INA-Rijeka-olajfinomito-fejlesztes-700-millio-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d2b90fb-fdc7-47d3-a992-51e70120eb46.jpg","index":0,"item":"08249c29-0db0-4563-80a5-dd177372b6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Mol-INA-Rijeka-olajfinomito-fejlesztes-700-millio-euro","timestamp":"2025. április. 04. 14:19","title":"700 millió euróból fejleszti finomítóját a Mol horvát leánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","shortLead":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","id":"20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b.jpg","index":0,"item":"84638241-b26a-4bcb-8e05-a75277897955","keywords":null,"link":"/elet/20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","timestamp":"2025. április. 04. 19:27","title":"Kizártak egy vívónőt egy versenyről, mert nem állt ki a transznemű ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b79e36-890d-4b79-afed-e7efb63799e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyalog eredt utána az ütközés szemtanúja, egy rendőr felesége.","shortLead":"Gyalog eredt utána az ütközés szemtanúja, egy rendőr felesége.","id":"20250404_alkohol-visszault-kocsijaba-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3b79e36-890d-4b79-afed-e7efb63799e4.jpg","index":0,"item":"fa3d6af9-0c5a-4e9e-828a-976ee8990924","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_alkohol-visszault-kocsijaba-sofor-video","timestamp":"2025. április. 04. 15:08","title":"Ivott alkoholt? – kérdezték az oszlopnak hajtó autóstól, aki erre fogta magát, visszaült összetört autójába és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]