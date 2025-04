Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői képzésre, akiket leokéz a fenntartó, vagyis állami iskolák esetében a tankerületi központ is.","shortLead":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői...","id":"20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c.jpg","index":0,"item":"4ad5545e-71e2-4940-88fa-4f6ef6aba3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","timestamp":"2025. április. 07. 08:33","title":"Iskolaigazgató szeretne lenni? Ehhez bizony már központi jóváhagyás kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar agrárminiszter szerint természetes biológiai folyamat része, ami a marhatetemek bomlásáról megjelent videókon látható, de a felvételek „súlyos károkat okoznak”.","shortLead":"A magyar agrárminiszter szerint természetes biológiai folyamat része, ami a marhatetemek bomlásáról megjelent videókon...","id":"20250407_szlovakia-magyarorszag-hatar-lezaras-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"3e68ab56-476c-44ab-9545-0ee85caa395e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_szlovakia-magyarorszag-hatar-lezaras-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 14:39","title":"Itt a lista: éjféltől lezárják ezeket az átkelőket a szlovák–magyar határon a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. április. 06. 19:30","title":"Ez a következménye a sok online rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","id":"20250407_forint-euro-dollar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"1728fe9e-bc8e-439c-acd3-cb476f5d01c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_forint-euro-dollar-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:07","title":"A forint körülnézett a világban, majd úgy döntött, a földbe áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","shortLead":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","id":"20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"04ae0cbf-5a76-4a36-8e1e-50fcea9458da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","timestamp":"2025. április. 05. 21:43","title":"Milliós szobaárak vannak a szállodában, ahol Rogán Antal feleségéről fényképek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél évtől jöhet.","shortLead":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél...","id":"20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9.jpg","index":0,"item":"4d7efd1b-1b9c-47c1-90ca-9b2e59037540","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","timestamp":"2025. április. 06. 08:40","title":"Válság nincs, de a fényes jövő sem csillant még meg a hazai logisztikai ipar előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a3c789-a011-479d-9f6a-263aea90767f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb eltűntet Bosznia-Hercegovinában tartják számon.","shortLead":"A legtöbb eltűntet Bosznia-Hercegovinában tartják számon.","id":"20250407_delszlav-haboru-eltunt-emberek-adatbazis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2a3c789-a011-479d-9f6a-263aea90767f.jpg","index":0,"item":"dc9399e0-871b-4403-bb85-ee21ace65e98","keywords":null,"link":"/elet/20250407_delszlav-haboru-eltunt-emberek-adatbazis","timestamp":"2025. április. 07. 06:35","title":"Harminc év telt el a délszláv háború óta, de 11 ezer embert még mindig keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben Donald Trump egy golfversenyen bejutott a döntőbe, az európai vezetők egymással tárgyalnak, hogyan lehet válaszolni a vámháborúra.","shortLead":"Miközben Donald Trump egy golfversenyen bejutott a döntőbe, az európai vezetők egymással tárgyalnak, hogyan lehet...","id":"20250405_Trump-vamhaboru-Starmer-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"aebead3b-be57-400c-aac6-c2810b4f4e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Trump-vamhaboru-Starmer-Macron","timestamp":"2025. április. 05. 19:36","title":"A Trump vámháborújára adott lépésekről tárgyalt a francia elnök és a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]