Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt korábban már megesett, hogy hirdetéseket hallhattak a Spotify Premium előfizetői, de ezt akkor gyorsan javították. Az aggodalom azonban maradt a felhasználókban, hogy mi van, ha ez nem is véletlen volt – a Spotify most egy rövid nyilatkozatban reagált a dologra.","shortLead":"Egy hiba miatt korábban már megesett, hogy hirdetéseket hallhattak a Spotify Premium előfizetői, de ezt akkor gyorsan...","id":"20250409_spotify-premium-elofizetes-reklamok-pletykak-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"4930d03c-9dad-428d-b090-8cc0927bc3c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_spotify-premium-elofizetes-reklamok-pletykak-nyilatkozat","timestamp":"2025. április. 09. 12:03","title":"Tényleg jönnek a reklámok a fizetős Spotifyba? Megszólalt a cég az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak végre műveleteket az ukrán csapatok.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak...","id":"20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4.jpg","index":0,"item":"40227c67-223b-45ca-a201-f888b7ced14d","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","timestamp":"2025. április. 08. 08:14","title":"Zelenszkij megerősítette: újabb orosz régióban jelentek meg az ukrán katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","shortLead":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","id":"20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3.jpg","index":0,"item":"f02e4d19-2c94-47f7-aa7c-653a07ed155e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","timestamp":"2025. április. 08. 11:31","title":"Jöhet a Tesla teljes önvezetése Európába, Amszterdamot járják a tesztautók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható. A sok zöldséget és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó menü mindenkinek ajánlott, az inzulinrezisztenciával és a diabétesszel élőknek pedig kötelező. Miért kell napi egy kiló zöldség-gyümölcs? Mikor együk a tejtermékeket? Hogyan szokjunk le az édességről? Ha már fehér kenyeret eszünk, hogyan csökkentsük az ártalmait? Szabó Adrienn dietetikussal beszélgettünk.","shortLead":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható...","id":"20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d.jpg","index":0,"item":"892abaa0-c680-41dc-9f3b-591a3a8952b9","keywords":null,"link":"/360/20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","timestamp":"2025. április. 09. 14:30","title":"Szabó Adrienn dietetikus: Az inzulinrezisztencia visszafordítható, és szinte semmi sincs tiltólistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e95047d-aa24-43e1-8186-6cd88c64a9b8","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Nem folytatódott a múlt hét második felében tapasztalt zuhanás az amerikai tőzsdéken, de ehhez kellett egy kamuidézet Trumptól, aminek bedőlt a fél világsajtó. Elon Musk így se örülhet, a techszektor összességében vegyesen zárt.","shortLead":"Nem folytatódott a múlt hét második felében tapasztalt zuhanás az amerikai tőzsdéken, de ehhez kellett egy kamuidézet...","id":"20250408_donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e95047d-aa24-43e1-8186-6cd88c64a9b8.jpg","index":0,"item":"b7261422-1cc8-4e49-8b99-d0f08076c1f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 11:01","title":"Így mozgatott meg egy álhír több ezer milliárd dollárt fél óra alatt: ilyen volt az őrület napja Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","shortLead":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","id":"20250408_opus-jelentes-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3.jpg","index":0,"item":"9d8dd64a-16a7-42fb-815f-ae3ef5f2c289","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_opus-jelentes-osztalek","timestamp":"2025. április. 08. 08:09","title":"Megduplázza az osztalékot Mészáros Lőrinc Opusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált ilyeneket.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált...","id":"20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6.jpg","index":0,"item":"a1ff229b-e389-46dc-9b78-5b140b1aa3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","timestamp":"2025. április. 09. 18:03","title":"Új elmélettel álltak elő az ember fejlődéséről, ez mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8718ea89-d26f-4d0b-bef7-b3a49e009af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leleszi Tibor egy saroknyira lakik a hivataltól, a szolgálati autóhoz sofőrt is kapott.","shortLead":"Leleszi Tibor egy saroknyira lakik a hivataltól, a szolgálati autóhoz sofőrt is kapott.","id":"20250408_25-millios-terepjarot-vasaroltatott-maganak-az-onkormanyzat-penzen-a-kisvardai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8718ea89-d26f-4d0b-bef7-b3a49e009af3.jpg","index":0,"item":"039b1a25-1cd1-4ca3-85e8-0e82794d7943","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_25-millios-terepjarot-vasaroltatott-maganak-az-onkormanyzat-penzen-a-kisvardai-polgarmester","timestamp":"2025. április. 08. 08:33","title":"25 milliós terepjárót vásároltatott magának az önkormányzat pénzén a kisvárdai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]