[{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tüntetők kedden az Erzsébet hídon kezdenek, majd felvonulnak a Várba, ahonnan másnap visszamennek a hídra.","shortLead":"A tüntetők kedden az Erzsébet hídon kezdenek, majd felvonulnak a Várba, ahonnan másnap visszamennek a hídra.","id":"20250411_hadhazy-erzsebet-hid-var-vonulas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"e8ed4b8c-25f5-4db1-9bc1-78f0318a12f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_hadhazy-erzsebet-hid-var-vonulas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 11. 11:49","title":"Hadházyék a jövő héten az Erzsébet híd után a Várba vonulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","shortLead":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","id":"20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07.jpg","index":0,"item":"349e2e55-073d-4aa4-afff-568fac2ed51a","keywords":null,"link":"/360/20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","timestamp":"2025. április. 11. 07:30","title":"Le Monde: Szegénységi bizonyítvány a magyar igazságszolgáltatásnak Franciaországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött jelenlétével is komoly kihívást állít a többi párttal szemben.","shortLead":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött...","id":"20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42.jpg","index":0,"item":"5510815a-d8a1-48df-a843-8f29c16c0e45","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","timestamp":"2025. április. 12. 12:30","title":"A német szélsőjobb mindenféle értelemben helyet követel magának a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell tartani belőle Orbán Viktort. Velemény.","shortLead":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell...","id":"20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694.jpg","index":0,"item":"53d80d47-f1f6-4f01-97bd-4c12ff037fbb","keywords":null,"link":"/360/20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","timestamp":"2025. április. 11. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Elsöpri-e az EU-t a Trump-féle cunami?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igen népszerű a kiskocsma-program, már a jogosultak 80 százaléka leadta pályázatát.","shortLead":"Igen népszerű a kiskocsma-program, már a jogosultak 80 százaléka leadta pályázatát.","id":"20250410_falusi-italbolt-kocsma-felujitas-program-keszpenz-atm-videk-kormany-fejlesztes-kisfaludy-templomfelujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718.jpg","index":0,"item":"9ca03a3c-b49d-4118-8df5-4449bbeea182","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_falusi-italbolt-kocsma-felujitas-program-keszpenz-atm-videk-kormany-fejlesztes-kisfaludy-templomfelujitas","timestamp":"2025. április. 10. 22:02","title":"Még több falusi italboltost támogat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kingston Egyetem kutatója, Dipa Kamdar egy alapos cikkben szedte össze, melyek azok a leggyakoribb dolgok, amelyek károsíthatják a vesék egészségét. Ebből az is kiderül: némi odafigyelés is elég, hogy egészségesebben éljen az ember.","shortLead":"A Kingston Egyetem kutatója, Dipa Kamdar egy alapos cikkben szedte össze, melyek azok a leggyakoribb dolgok, amelyek...","id":"20250410_vesebetegseg-veseelegtelenseg-okai-egeszseg-elhizas-alkohol-dohanyzas-tulsuly-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30.jpg","index":0,"item":"aef2350f-a819-445d-9611-04d91741d4c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_vesebetegseg-veseelegtelenseg-okai-egeszseg-elhizas-alkohol-dohanyzas-tulsuly-alvas","timestamp":"2025. április. 10. 18:03","title":"7 dolog, ami tönkreteheti a veséjét – de ha figyel rájuk, egészségesebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula, sikeresen befejezték a NASA űrhajóskiképzését – közölte HUNOR – Magyar Űrhajós Program szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula...","id":"20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd.jpg","index":0,"item":"7145eea1-2b30-4579-b1dc-d06087026569","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","timestamp":"2025. április. 12. 09:50","title":"Sikeresen teljesítették a magyar űrhajósok a NASA kiképzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. ","shortLead":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. ","id":"20250412_Bevallotta-az-egeszsegugyi-allamtitkar-hogy-neha-neki-is-gondot-okoz-az-uj-idopontfoglalo-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"08d29a7d-0ecf-4a89-b69f-66092a7ee990","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Bevallotta-az-egeszsegugyi-allamtitkar-hogy-neha-neki-is-gondot-okoz-az-uj-idopontfoglalo-rendszer","timestamp":"2025. április. 12. 10:56","title":"Bevallotta az egészségügyi államtitkár, hogy néha neki is gondot okoz az új időpontfoglaló-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]