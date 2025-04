Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Első körben a Windows Insider program résztvevői kapják meg azt a funkciót, amit korábban a felhasználók és az adatvédelmi szakemberek egyaránt adatvédelmi rémálomnak neveztek. Bevezeti a Microsoft a Windows 11 funkcióját, amit mindenki adatvédelmi rémálomnak nevezett Egy közel félmillió kilométert futott egykori német taxi kombi E-osztállyal indultunk a 2025-ös Csillagtúrán, mely rangos oldtimer rendezvény jellemzően méregdrága csillogó autókat felvonultató mezőnye ezúttal Tokaj környékét vette célkeresztbe. 7 személyes régi dízel kombitól a milliárdos sirályszárnyas kupéig: a Mercedes Csillagtúrán versenyeztünk A Blue Origin fedélzetén csak nők lesznek, a küldetésben részt vesz Katy Perry és a műsorvezető Gayle King is. Jeff Bezos kilövi az űrbe a leendő feleségét A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet kapott azért, mert kimondta, hogy szerinte hazaárulók a tiszások, akkor a hazaárulók meg kapjanak életfogytiglant, ha már halálbüntetés nincs. Kint volt Bayer Zsolt tüntetésén a tiszásokat akasztással fenyegető és emiatt elítélt férfi is A Momentumt képviselői előbb blokáddal próbálták elzárni az utat a fideszesek elől, ám a rendőrök elcipelték őket, így a kormánypárti képviselők bejutottak a szavazásra. próbálták elzárni az utat a fideszesek elől, ám a rendőrök elcipelték őket, így a kormánypárti képviselők bejutottak a szavazásra. A momentumosok ezután a tüntetőkkel együtt a Sándor-palotához indultak, de rendőrsorfalba ütköztek. A Parlamenttől a Várba vonulnak a momentumosok az Alaptörvény-módosítás miatt, de útjukat állja a rendőrsorfal Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","shortLead":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. Ecuador jelenlegi elnöke nyerte meg a választást, ellenfele újraszámlálást követel Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla. A megújítandó lakásbelsőtől természetességet és nyugalmat várnak, a zöldtermékek azonban az átlagnak még túl drágák. Sok embert érdekel a kistelepüléseken az otthonfelújítási támogatás, de hitelt nem mer felvenni hozzá Máshogy kell majd keresni a Netflixen, hamarosan akár már a hangulata alapján is válogathat a platform könyvtárában. Beépítik a ChatGPT-t a Netflixbe