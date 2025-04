Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4047771f-4e4c-438c-9cb2-735189ca41d5","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Sorra dőltek meg az elmúlt években a biciklis rekordok Magyarországon: egyre többen és egyre többet kerekeznek, legyen szó munkába járásról vagy szabadidős programról. Az elektromos bringák terjedésével már az életkor sem (akkora) akadály, ami a kerékpárhasználók korösszetételén is meglátszik. Budapesten egyszerre van „autósüldözés” és elégtelen infrastruktúra, közben az a cél, hogy a következő öt évben robbanásszerűen növekedjen a biciklivel járók aránya.","shortLead":"Sorra dőltek meg az elmúlt években a biciklis rekordok Magyarországon: egyre többen és egyre többet kerekeznek, legyen...","id":"20250417_hvg-e-bicikli-senior-biciklizes-e-bringa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4047771f-4e4c-438c-9cb2-735189ca41d5.jpg","index":0,"item":"a3538cc3-62df-42ca-9ed7-d692bc4f8784","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-e-bicikli-senior-biciklizes-e-bringa","timestamp":"2025. április. 17. 19:30","title":"Új biciklis forradalom Magyarországon: az e-bringák megnyitották az utat az idősebbek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket a megfelelő módon, néhány naponta maguktól újraindulnak majd.","shortLead":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket...","id":"20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250.jpg","index":0,"item":"d67541ee-7351-4598-9033-55e2254d8b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","timestamp":"2025. április. 17. 08:03","title":"Hamarosan magától újraindulhat a mobilja, és ennek nagyon is lesz értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","shortLead":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","id":"20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b.jpg","index":0,"item":"5032fe15-12b6-4045-9512-9da9c179843f","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","timestamp":"2025. április. 17. 17:05","title":"Blokád alatt tartják a szerb köztévét a tüntető egyetemisták, műsorok maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c57f15-a01f-4e96-ab99-bc136544e670","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lázas, nyáladzó, elkékülő nyelvüket nyújtogató kérődzőkkel, térden csúszó juhokkal, „táncoló” marhákkal szembesülhetnek azok a tenyésztők, akik állatait megfertőzte a vírus. Ausztriában több száz esetet észleltek a napokban, de szinte egész Nyugat-Európában ott van már a szinte láthatatlanul apró szúnyogok terjesztette vírus. A kéknyelv betegség nem annyira durva, mint a száj- és körömfájás, de esetleges hazai megjelenése már túl sok lehet az eleve túlfeszített állategészségügynek és a piaci pszichózis által is sújtott húságazatnak. A kormányzat mindenesetre már készül rá.","shortLead":"Lázas, nyáladzó, elkékülő nyelvüket nyújtogató kérődzőkkel, térden csúszó juhokkal, „táncoló” marhákkal szembesülhetnek...","id":"20250415_keknyelv-betegseg-virus-btv-3-allattenyesztes-husagazat-torpeszunyogok-allategeszsegugy-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16c57f15-a01f-4e96-ab99-bc136544e670.jpg","index":0,"item":"6422079a-c94b-414f-a0ef-8191a28d7a6e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_keknyelv-betegseg-virus-btv-3-allattenyesztes-husagazat-torpeszunyogok-allategeszsegugy-gazdasag","timestamp":"2025. április. 16. 17:30","title":"Szinte láthatatlan vérszívókkal jön az új veszély a száj- és körömfájás után: a szomszédban már százával fertőz a kéknyelv vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Előd benyújtotta, a Fidesz megszavazta.","shortLead":"Novák Előd benyújtotta, a Fidesz megszavazta.","id":"20250416_szivarvanyos-zaszlo-mi-hazank-novak-elod-fidesz-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837.jpg","index":0,"item":"f5c0612b-ad5b-4948-b56f-f5e86dbb0384","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_szivarvanyos-zaszlo-mi-hazank-novak-elod-fidesz-szavazas","timestamp":"2025. április. 16. 14:42","title":"Megszavazta a fideszes bizottsági többség a Mi Hazánk javaslatát a szivárványos zászlók középületekre helyezésének tilalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","shortLead":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","id":"20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5.jpg","index":0,"item":"716fd503-6785-4d57-976d-52971b54ba20","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. április. 18. 09:08","title":"Volt, amikor Mészáros Lőrinc esküvőjét védte, ma a NAV feketelistáján van az őrző-védő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez a felhasználói adatokat is használják, ami ugyan veszélytelen, de akár teljesen le is tilthatja a dolgot.","shortLead":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez...","id":"20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b.jpg","index":0,"item":"7940fbcd-f149-4db2-a9e7-a4f926283dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","timestamp":"2025. április. 16. 15:03","title":"A felhasználói adatok elemzésével javítaná a küszködő MI-jét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","shortLead":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","id":"20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e.jpg","index":0,"item":"51e6e171-918f-4ee1-a558-ae522889c640","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","timestamp":"2025. április. 17. 07:31","title":"Ezerszámra jöttek az autóroncsok Amerikából – lebukott egy maffiacsoport, aminek magyar szála is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]