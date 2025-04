Nem igaz az, amit a kormány állít, hogy a Tisza Párt direkt azoknak a kórházaknak a rossz állapotát mutatná be, amelyeknek a felújítására nem érkezett EU-pénz – mondta a Népszavának Kulja András. Az EP-képviselőt, aki egyben a pártjának az egészségügyi szakembere is, a lap arról is kérdezte, mit tennének a magyar egészségüggyel, ha jövőre hatalomra kerülnének.

Gyors eredményeket nem ígért: mint mondta, ahhoz, hogy az orvoshiányt megoldják, legalább két parlamenti ciklus kell. A Tisza Párt most évente 500 milliárd forint többletet ígért az egészségügyre, de azt Kulja is elismerte, hogy ezzel még az EU-s átlagköltést sem tudják elérni, azért ezt az összeget ígérték meg, mert ennyit biztosan elő lehet teremteni.

Addig is, amíg nem tudják az elmúlt években távozott szakembereket pótolni – hiszen a fiatalok képzése hosszú idő –, fel lehetne venni olyan kisegítőket, akik tehermentesíteni tudják az orvosokat és az ápolókat. Utóbbiaknak pedig lehetőséget kellene adni, hogy specializálódjanak – sorolta. Az ellátórendszert is át kell alakítani szerinte, hogy ahol az jó minőségű ellátást lehetővé tesz, a házi betegápolást erősítsék.

Megnevezett viszont több olyan részletet is, amelyet akár pluszpénz nélkül, gyakorlatilag rögtön meg lehetne oldani. Ilyennek mondta a betegutak szervezettebbé, átláthatóbbá alakítását, elektronikus időpontfoglalási rendszerrel segíteni a kórházi beutalást, ahogy a szakmabeliekkel folytatott egyeztetést is.