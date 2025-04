Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem tagjai egy bűnbandának.","shortLead":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem...","id":"20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"8b6a0005-d0ab-498c-b041-2be811cf9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 19. 15:50","title":"Felfüggesztette az amerikai legfelsőbb bíróság a venezuelaiak kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","shortLead":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","id":"20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4.jpg","index":0,"item":"ef134bda-42d5-4b77-8d86-c5688d42e2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","timestamp":"2025. április. 18. 20:36","title":"Egy román nő azt állítja, ügyvéd nélkül nem segítettek neki a magyar hatóságok az eltűnt testvére keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül a szervezetükbe, és ez a kilókon is meglátszik majd. Egy amerikai kutatás azonban kimutatta, hogy egy népszerű cukorpótló éhessé tesz, így további étkezésre sarkallhat.","shortLead":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül...","id":"20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9.jpg","index":0,"item":"bb1f57b7-3d1f-4784-89bc-06e57ca531e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","timestamp":"2025. április. 18. 08:03","title":"A nagy átverés: valójában még éhesebb lehet a cukorpótlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d947a0c1-041d-456b-9473-32eb3fd86410","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint a NER következetesen pusztítja kulturális örökségünket.","shortLead":"A képviselő szerint a NER következetesen pusztítja kulturális örökségünket.","id":"20250418_tordai-bence-orban-viktor-hatvanpuszta-muemlek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d947a0c1-041d-456b-9473-32eb3fd86410.jpg","index":0,"item":"d9838c6a-bae7-418f-8e5b-e0e155b8c3bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_tordai-bence-orban-viktor-hatvanpuszta-muemlek","timestamp":"2025. április. 18. 12:19","title":"Tordai: Hatvanpusztán Orbánék építkezésén kétszáz éves műemléket sikerült tönkrevágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az orosz támadások nem fejeződtek be a Putyin által meghatározott időpont után, de ha mégis teljes lesz a fegyvernyugvás, azt Ukrajna hosszabb időre is fenntartaná.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az orosz támadások nem fejeződtek be a Putyin által meghatározott időpont után, de ha mégis...","id":"20250419_ukrajna-oroszorszag-haboru-husveti-tuzszunet-putyin-zelenszkij-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"e0c16c08-7cab-44e0-81ca-1aa113188897","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_ukrajna-oroszorszag-haboru-husveti-tuzszunet-putyin-zelenszkij-reakcio","timestamp":"2025. április. 19. 21:02","title":"Zelenszkij Putyin tűzszünetéről: 30 óra elég a címlapokra, de a békének csak 30 nap adhatna esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt fogadkozik, hogy a Fidesz ott is marad. ","shortLead":"Az Európai Néppárt fogadkozik, hogy a Fidesz ott is marad. ","id":"20250418_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"435f6a13-81b2-45f8-8bc2-fdf0ea7a6383","keywords":null,"link":"/360/20250418_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 18. 10:15","title":"Nemzetközi lapszemle: Áll az tűzfal Európában, Orbánt és Le Pent nem akarják kiengedni mögüle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19948a06-a91b-4d84-ac4f-10e86689fe46","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindezt az MNB számításai alapján írják.","shortLead":"Mindezt az MNB számításai alapján írják.","id":"20250418_anyak-adomentessege-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19948a06-a91b-4d84-ac4f-10e86689fe46.jpg","index":0,"item":"d441ce87-ca97-4662-b4bf-c397e4fb0abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_anyak-adomentessege-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:33","title":"Komoly költségvetési terhet jelent az anyák adómentessége és nincs terv a kigazdálkodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e.jpg","index":0,"item":"d8347a1b-3999-4cd2-ab30-a44f494a22c5","keywords":null,"link":"/elet/20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","timestamp":"2025. április. 18. 18:58","title":"A szülők is rajthoz álltak az iskolai sportnapon, de egyikük olimpiai bajnok sprinter volt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]