Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több mérkőzésen a kispadon a magyar élvonalban.","shortLead":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több...","id":"20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8.jpg","index":0,"item":"4d8f4c58-5cd0-4567-9f96-12bb2431be79","keywords":null,"link":"/sport/20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 10:36","title":"Meghalt Garami József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pápák halála 1958 óta furcsamód összekapcsolódik a focicsapat sikerével.","shortLead":"A pápák halála 1958 óta furcsamód összekapcsolódik a focicsapat sikerével.","id":"20250422_papa-halal-avellino-focicsapat-feljutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"6ebdc4a8-7ea1-46b9-8c69-593216dea14f","keywords":null,"link":"/sport/20250422_papa-halal-avellino-focicsapat-feljutas","timestamp":"2025. április. 22. 12:15","title":"A pápák miatt nem tudnak szívből örülni a feljutásnak az Avellino szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","shortLead":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","id":"20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f.jpg","index":0,"item":"c696dfff-a773-4e40-9011-cb9e972600ae","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","timestamp":"2025. április. 21. 15:45","title":"A tűrhetetlen körülmények ellen rossz válasz a politikai engedelmesség, Frédéric Gros filozófus engedetlenségre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak. A jelenleg hivatalban lévő Európai Bizottság is ígéretet tett egy koncepció kidolgozására, céldátumként a következő évet jelölték meg. Most kaptak hozzá némi sorvezetőt – a szegényektől.","shortLead":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak...","id":"20250422_szegenyseg_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c.jpg","index":0,"item":"ab572854-f5ae-4274-989f-67b22a3b8b32","keywords":null,"link":"/eurologus/20250422_szegenyseg_europai_unio","timestamp":"2025. április. 22. 12:46","title":"A szegénységet nem enyhíteni, hanem felszámolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edec54d9-e626-47fb-9309-4598d13cdfca","c_author":"Szentirmai Áron","category":"kultura","description":"A húsvéti locsolás ma már leginkább azt jelenti, hogy kölnivel öntözzük a barátokat, rokonokat. Bezzeg régen a legények vödörrel járták a falut! – halljuk sokan szüleinktől, nagyszüleinktől. A hagyományos locsolkodás ma jobbára látványosság a skanzenben, azonban a BME néptáncegyüttese a mai napig közösségi élményként őrzi a magyar kultúrának ezt a szeletét. Fiatalok minden évben vödrökkel, szifonokkal járják Budapestet, és öntözik a lányokat – a szó szoros értelmében.","shortLead":"A húsvéti locsolás ma már leginkább azt jelenti, hogy kölnivel öntözzük a barátokat, rokonokat. Bezzeg régen a legények...","id":"20250422_Budapest-husvet-hagyomanyos-locsolas-locsolkodas-neptancegyuttes-muegyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edec54d9-e626-47fb-9309-4598d13cdfca.jpg","index":0,"item":"09b48e67-7972-41dc-8b86-fa2af991e103","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_Budapest-husvet-hagyomanyos-locsolas-locsolkodas-neptancegyuttes-muegyetem","timestamp":"2025. április. 22. 17:10","title":"Budapesten is vannak, akik vödörrel locsoltak húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. április. 21. 07:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Előző házasságából született lányát Várkonyi Andrea jelenlegi férje, Mészáros Lőrinc is megölelte 18. születésnapján.","shortLead":"Előző házasságából született lányát Várkonyi Andrea jelenlegi férje, Mészáros Lőrinc is megölelte 18. születésnapján.","id":"20250421_varkonyi-andrea-bochkor-nora-18-eves-szuletesnap-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"a8f9a095-75d0-4c81-834f-cfd57362e01e","keywords":null,"link":"/elet/20250421_varkonyi-andrea-bochkor-nora-18-eves-szuletesnap-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. április. 21. 15:43","title":"Várkonyi Andrea boldog: felnőttkorba lépett Mészáros Lőrinc mostohalánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített információkat megosztani.","shortLead":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített...","id":"20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"2a901979-03e3-458b-82b9-ab84e544aa04","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","timestamp":"2025. április. 22. 06:25","title":"Az amerikai közmédia szerint már keresik Hegseth utódát, a Fehér Ház azonban tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]