[{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","shortLead":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","id":"20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"c3cbc24d-9eab-4f8a-9cf9-ae536fe81d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","timestamp":"2025. április. 22. 07:58","title":"Trump fenyítése rekordszintre lökte az arany árát, de megdrágította az olajat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed14b4b-01dc-4c4f-89e7-7b0e80571e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferenciek terénél Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációját, a momentumosok pedig a Szabadság hidat zárták le egy időre.","shortLead":"A Ferenciek terénél Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációját, a momentumosok pedig...","id":"20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ed14b4b-01dc-4c4f-89e7-7b0e80571e09.jpg","index":0,"item":"b70374fc-1743-4705-b6fc-de536052eeae","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 17:27","title":"Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációja a Szabadság hídon ért véget – ilyen volt a keddi tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagyon gyorsan kell reagálni, ha nem akarnak itt lemaradni. ","shortLead":"Nagyon gyorsan kell reagálni, ha nem akarnak itt lemaradni. ","id":"20250423_Bekerul-a-DeepSeek-a-BMW-kbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7.jpg","index":0,"item":"0a41d4e9-a2b9-4095-89a6-48b95cf96c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Bekerul-a-DeepSeek-a-BMW-kbe","timestamp":"2025. április. 23. 08:21","title":"Máris bekerül a DeepSeek a BMW-kbe Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem mindig voltak jó szónokok, ösztönös tehetségével Ronald Reagan és Bill Clinton emelkedett ki a mezőnyből, de az amerikaiak először Roosevelt hangját ismerték meg.","shortLead":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem...","id":"20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9.jpg","index":0,"item":"468dd0bc-708a-46e8-b36a-7789830c09da","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Trump a szavak korlátlan özönében hisz, az amerikaiakhoz Kennedy, Reagan és Clinton tudott igazán szólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","shortLead":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"bccda2ef-6a0a-41f9-afae-f09778bf034a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 09:25","title":"Képeket adott közre a Vatikán az elhunyt Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ea662f-9ba1-4d64-8c15-76ec89ede3e0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A számok azt mutatják, hiába az európai konzervatívok retorikája, az öreg kontinens polgárai ragaszkodnak a legtöbb tagállamban évtizedekkel ezelőtt kivívott abortuszjogok fenntartásához, megerősítéséhez.","shortLead":"A számok azt mutatják, hiába az európai konzervatívok retorikája, az öreg kontinens polgárai ragaszkodnak a legtöbb...","id":"20250423_abortusz_alairasgyujtes_polgari-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ea662f-9ba1-4d64-8c15-76ec89ede3e0.jpg","index":0,"item":"e4fdb398-630e-430c-9824-3b2ffee9b060","keywords":null,"link":"/eurologus/20250423_abortusz_alairasgyujtes_polgari-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 23. 15:34","title":"Közel 1,2 millióan írták alá az abortuszt támogató európai uniós polgári kezdeményezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ab49db-e1fa-4296-becc-24620ce3db5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban az I. kerületi önkormányzat polgármestere is hasonló döntést hozott. ","shortLead":"Korábban az I. kerületi önkormányzat polgármestere is hasonló döntést hozott. ","id":"20250423_Momentum-6-milliard-forintert-vasarolt-allamkotvenyt-a-XVII-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ab49db-e1fa-4296-becc-24620ce3db5d.jpg","index":0,"item":"1d5c9789-7cbc-48ce-b6e6-e08c1f51e227","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Momentum-6-milliard-forintert-vasarolt-allamkotvenyt-a-XVII-kerulet","timestamp":"2025. április. 23. 08:30","title":"Momentum: 6 milliárd forintért vásárolt államkötvényt a XVII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trónörökös egyre több fontos eseményen jelenik meg a brit királyi családot képviselve. ","shortLead":"A trónörökös egyre több fontos eseményen jelenik meg a brit királyi családot képviselve. ","id":"20250422_III-Karoly-kiraly-helyett-Vilmos-herceg-megy-el-Ferenc-papa-temetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e.jpg","index":0,"item":"5cdd74cc-fa11-4b4a-8ac5-06f90203e0f9","keywords":null,"link":"/elet/20250422_III-Karoly-kiraly-helyett-Vilmos-herceg-megy-el-Ferenc-papa-temetesere","timestamp":"2025. április. 22. 18:46","title":"III. Károly király helyett Vilmos herceg megy el Ferenc pápa temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]