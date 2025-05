Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e773823-b0ce-4b23-8a18-bdd6d029bd99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A magyarlakta megyékben viszont a részvétel elmaradt az országos átlagtól.","shortLead":"A magyarlakta megyékben viszont a részvétel elmaradt az országos átlagtól.","id":"20250504_reszvetel-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e773823-b0ce-4b23-8a18-bdd6d029bd99.jpg","index":0,"item":"5b541f5f-c34f-4bb7-a10f-7cebf3805b02","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_reszvetel-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 04. 11:09","title":"Magasabb a részvétel a megismételt román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6939e4-b941-4878-a27d-7319693772df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évtizedeken át vizsgálták a kutatók a NASA és az Európai Űrügynökség által rögzített adatokat, és most úgy tűnik, ennek eredményeként sikerülhet közelebb kerülni annak megértéséhez, hogy hol keletkezhettek az univerzum nehezebb elemei.","shortLead":"Évtizedeken át vizsgálták a kutatók a NASA és az Európai Űrügynökség által rögzített adatokat, és most úgy tűnik, ennek...","id":"20250505_arany-keletkezese-vilagyetem-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c6939e4-b941-4878-a27d-7319693772df.jpg","index":0,"item":"d6c22b48-7830-47e9-a3fd-cc1f66672ef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_arany-keletkezese-vilagyetem-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 13:03","title":"20 éve porosodó adatok mutatták meg, miért lehet annyi arany az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","shortLead":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","id":"20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b.jpg","index":0,"item":"23cb00ae-1ba1-44d0-962a-074fdaff31df","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","timestamp":"2025. május. 05. 08:37","title":"Változtak a román elnökválasztás eredményei, a széljobbos Simion növelte az előnyét, Antonescu a harmadik helyre csúszott vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba az országokba, ahonnan elmenekültek. ","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba...","id":"20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7.jpg","index":0,"item":"d0d1f929-7825-4d6f-b30f-2d12654c0102","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","timestamp":"2025. május. 05. 15:03","title":"Ruanda illegális bevándorlók befogadásáról tárgyal az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08a19c1-6de6-4d6f-99cf-6c9cb472763a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A feladatlap két részből állt.","shortLead":"A feladatlap két részből állt.","id":"20250505_erettsegi-magyar-nem-hivatalos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b08a19c1-6de6-4d6f-99cf-6c9cb472763a.jpg","index":0,"item":"0a30b26f-c25a-47c1-8e13-c2fcd7e1b8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-nem-hivatalos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 13:42","title":"Itt vannak a magyarérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 04. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol a vagyonjogi vita. Egy birtokunkba került levél szerint a kormány néhány hét múlva, még a per lezárulta előtt át akarja venni az MTA vagyonát. De, ha a bíróság másként dönt, akkor vissza az egész.","shortLead":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol...","id":"20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"2d272616-93e1-47a3-bad8-fdc86e7d49e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","timestamp":"2025. május. 04. 17:48","title":"A kormány a fizetésemelés visszatartásával akarja kizsarolni az MTA vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","shortLead":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","id":"20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"be184bd0-9dee-4383-8902-bc2434d7fc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","timestamp":"2025. május. 05. 10:03","title":"Elhomályosít néhány videót a YouTube, de ez nem hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]